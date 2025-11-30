Lausanne-Sport gewinnt in der 15. Runde der Super League zu Hause gegen Thun mit 2:1.

Die Waadtländer Tore fallen innert 3 Minuten.

Thun verbleibt Leader, der Vorsprung schmilzt aber weiter.

In den anderen Sonntagspartien trennen sich Servette und YB 4:4, St. Gallen spielt in Basel 0:0.

Es wäre der perfekte Start für die Gäste aus Thun gewesen: Nach zurückhaltenden 10 Minuten fuhren die Berner Oberländer einen Konter, an dessen Ende Ethan Meichtry mit seinem gegrätschten Abschluss am stark reagierenden Karlo Letica scheiterte.

Und so brachten diese am Ende spielentscheidenden Minuten Thun anstelle der Führung den Rückstand:

13. Minute : Eine geniale Flanke aus dem Halbfeld in die Tiefe von Gaoussou Diakité findet Beyatt Lekoueiry. Dieser trifft per Flugkopfball und via Innenpfosten ins Tor.

: Eine geniale Flanke aus dem Halbfeld in die Tiefe von Gaoussou Diakité findet Beyatt Lekoueiry. Dieser trifft per Flugkopfball und via Innenpfosten ins Tor. 16. Minute: Jan Bamert geht im Strafraum unglücklich mit der Hand zum Ball, es gibt zurecht Penalty. Thun-Goalie Niklas Steffen ist an Theo Bairs Versuch dran, kann aber nicht parieren. Plötzlich führt Lausanne-Sport 2:0.

Im weiteren Verlauf der 1. Halbzeit hätten die Gastgeber auch noch Chancen auf eine höhere Führung gehabt, doch Steffen griff mehrmals stark ein.

Rastoders unüberlegter Schubser

5 Minuten nach der Pause gingen die Emotionen plötzlich hoch im Stade de la Tuilière. Thun verzichtete darauf, im Rahmen des Fairplays den Ball dem Gegner nach einem Einwurf zurückzuspielen und spielte einen Angriff aus – dass Diakité zuvor den Ball bewusst rausgespielt hatte, war aber wohl den meisten entgangen.

Im Anschluss schubste Letica Thun-Stürmer Elmin Rastoder zweimal aufgebracht, dieser antwortete seinerseits mit einem Stoss. Beide Akteure sahen Gelb, für Rastoder war es aber Nummer 2 – er musste unter die Dusche. Damit machte sich der Leader die Aufgabe noch schwerer. In der 67. Minute keimten die Hoffnungen der Berner Oberländer nochmals auf. Leonardo Bertone durfte zum Foulelfmeter antreten und verwandelte wuchtig in die obere Ecke zum 1:2.

Die dezimierten Gäste liessen Lausanne-Sport mit einem willigen Auftritt bis zum Schluss zittern, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Trotz der 2. Niederlage in Folge verbleiben die Thuner an der Tabellenspitze, der Vorsprung auf St. Gallen beträgt aber nur noch 3 Punkte. Lausanne-Sport kann nach zuletzt 4 Pflichtspielen ohne Sieg etwas aufatmen.

So geht es weiter

In der anstehenden Cup-Woche steht nur Lausanne-Sport im Einsatz: Die Waadtländer gastieren am Mittwoch bei Yverdon-Sport. Am Sonntag steht dann wieder ein Liga-Heimspiel an, Lugano reist an. Thun spielt tags zuvor ebenfalls zu Hause und empfängt Luzern.

