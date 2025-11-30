Der FC Basel kommt in der 15. Runde der Super League zuhause gegen St. Gallen trotz einem klaren Chancenplus nur zu einem 0:0.

Xherdan Shaqiri scheitert dabei zum 2. Mal in Folge vom Punkt.

In den anderen Sonntagsspielen kommt es in Genf zu einem Torspektakel und Lausanne zwingt Leader Thun in die Knie.

Der FCB kommt weiter nicht vom Fleck. Im Heimspiel gegen St. Gallen drückten die Basler zwar fast durchgehend auf die Führung, am Ende reichte es aber nur für ein mageres 0:0. Damit verbleibt der Meister nach der 4. sieglosen Partie in Folge auf dem unbefriedigenden 4. Rang – 4 Punkte hinter Gegner St. Gallen.

Die goldene Möglichkeit auf den Sieg vergab dabei Xherdan Shaqiri. Der Captain scheiterte in der 52. Minute vom Punkt an Goalie Lawrence Ati Zigi. Der Versuch des 34-Jährigen in die linke Ecke war allerdings auch ohne Überzeugung getreten und nach dem Fehlschuss beim 0:1 gegen Lugano der 2. verschossene Penalty Shaqiris in Folge.

Immer wieder Zigi

Zwar suchten die «Bebbi» auch nach der vergebenen Grosschance weiter das 1:0. Doch immer wieder bewahrte Zigi die «Espen» vor dem Rückstand. In der 61. Minute vereitelte der ghanaische Schlussmann eine Doppel-Chance von Philip Otele und Keigo Tsunemoto. 10 Minuten vor Schluss parierte er innert einer Minute sowohl einen Kopfball als auch einen Weitschuss des auffälligen Otele.

In der 93. Minute zeichnete sich Zigi gegen Albian Ajetis Kopfball ein letztes Mal aus und liess so auch den 20. Abschluss des FCB nicht passieren. Aber auch die Feldspieler konnten mehrfach in letzter Sekunde klären. Albert Vallci spitzelte den Ball gerade noch vor Otele, der nur noch hätte einschieben müssen, weg (75.). Chima Okoroji blockte Bénie Traorés vermeintlich sicheren Siegtreffer noch auf der Linie (92.).

Hitz rettet gegen Vogt

Auf der anderen Seite bot sich St. Gallens Topskorer Alessandro Vogt in der 68. Minute derweil die einzig echte Chance, gar 3 Punkte aus dem St. Jakob Park zu entführen. Der U21-Internationale scheiterte mit seinem strammen Schuss aber am stark reagierenden Marwin Hitz.

So teilten sich die beiden Teams am Ende die Punkte, wobei dies den FCB deutlich mehr ärgern dürfte. Die Basler netzten in den letzten 4 Super-League-Partien lediglich ein einziges Mal ein und konnten die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. Kein Team aus der oberen Tabellenhälfte konnte an diesem Wochenende nämlich einen Sieg einfahren.

Shaqiri verzieht schon nach 14 Minuten

Schon der Start in die Partie war dem FCB besser geglückt. In der 12. Minute kam Dominik Schmid zu einem ersten gefährlichen Abschluss. Die nötige Präzision fehlte bei ihm aber genauso wie Shaqiri, der 2 Minuten später 10 Meter vor dem Tor aus bester Position verzog.

In der 24. Minute musste Zigi bei einem Abschluss Traorés dann erstmals eingreifen. Kurz vor der Pause waren es dann seine Vorderleute, die Marin Soticek und Otele jeweils in letzter Sekunde am Abschluss hinderten.

So geht's weiter

Nächste Woche stehen die Cup-Achtelfinals an. St. Gallen gastiert am Mittwoch bei Challenge Ligist Rapperswil-Jona. Die Basler empfangen am Donnerstag Grand-Saconnex aus der Promotion League. Am Samstag wollen die St. Galler zuhause gegen den FCZ in der Liga wieder 3 Punkte einfahren. Der Meister vom Rheinknie reist am Sonntag zu Schlusslicht Winterthur.

Super League