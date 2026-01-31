In der 23. Runde der Super League schlägt der FC Winterthur Lausanne-Sport zu Hause mit 2:1.

Alexandre Jankewitz bringt Winterthur mit seinem 1. Tor in der Super League früh (4.) in Führung.

In der Nachspielzeit gibt es noch eine Rudelbildung, an deren Ende je ein Akteur vom Platz fliegt.

Im Rhone-Derby fallen 6 Tore, GC empfängt im SRF-Livespiel den FC Lugano.

Lausanne-Sport hatte nach dem 1:1-Ausgleich durch Florent Monnet (55.) leicht Oberwasser im Duell mit dem FC Winterthur. Die Gastgeber brauchten eine Weile, ehe sie sich vom Rückschlag erholten und Zugriff auf das Geschehen in der 2. Halbzeit fanden.

Als sich der FCW in der 74. Minute mal wieder vor dem Tor Karlo Leticas zeigte, zappelte gleich das Netz hinter dem Torhüter der Gäste: Bafodé Dansokos Schuss wurde abgelenkt und flog in hohem Bogen in den Strafraum, wo Théo Golliard am schnellsten reagierte. Der Stürmer verarbeitete den Ball stark und schloss trocken zum 2:1 für die Gastgeber ab.

Erst der 3. Ligasieg

Von einer Lausanner Schlussoffensive konnte danach nicht wirklich die Rede sein. Stefanos Kapino musste nur noch einmal eingreifen, gegen Enzo Kana Biyiks Kopfball in der 85. Minute. Doch einen Aufreger hielt die Partie noch bereit: In der Nachspielzeit kam es nach einem Foul im Mittelfeld zu einer Rudelbildung, an deren Ende Schiedsrichter Alessandro Dudic Stéphane Cueni und Brandon Soppy vom Platz stellte.

Wenig später war die Partie zu Ende, Winterthur feierte den 3. Ligasieg in dieser Saison. 13 Punkte haben die Winterthurer nun auf dem Konto, der Abstand auf den Barrageplatz ist immer noch gross, aber es ist ein Lebenszeichen, das die Eulachstädter aussenden konnten.

Verschwenderische Winterthurer in der 1. Halbzeit

In der 1. Halbzeit war Winterthur die deutlich gefährlichere Mannschaft gewesen, verpasste es aber, sich eine höhere Führung herauszuspielen. Alexandre Jankewitz verwertete gleich die erste Chance zum 1:0 für die Gastgeber (4.). Es war sein 1. Tor im Dress des FC Winterthurs und gleichzeitig sein 1. Treffer in der Super League. Danach verpassten es aber Dansoko (22.) und Silvan Sidler (25.), zu erhöhen. Am Ende fielen die verpassten Chancen bei Winterthur nicht ins Gewicht. Die Gäste verzeichneten erst kurz vor Monnets Treffer den ersten Schuss auf das Winterthurer Tor.

So geht es weiter

Die Schützenwiese ist auch am kommenden Samstag um 18:00 Uhr Schauplatz eines Super-League-Spiels. Dann gastiert Lugano beim FC Winterthur. Lausanne-Sport empfängt am Tag darauf den FC St. Gallen.

