Der FC Lugano feiert in der 26. Runde der Super League einen 2:1-Heimsieg gegen Lausanne.

Damit pirschen sich die «Bianconeri» bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte St. Gallen heran.

Sion bejubelt einen wichtigen 3:1-Heimerfolg gegen YB, Luzern besiegt den FC Basel spektakulär mit 4:2.

Nach 4 Unentschieden in der Super League in Serie hat Lugano zu Hause gegen Lausanne den ersten Sieg seit rund einem Monat eingefahren. Im Stadio di Cornaredo schaute für Mattia Croci-Tortis Team ein 2:1-Erfolg heraus – vor allem dank Captain Renato Steffen.

Der 34-Jährige führte seine Mannschaft mit einem Tor und einer Vorlage fast im Alleingang zu wichtigen 3 Punkten. Dank diesem Dreier festigt Lugano den 3. Rang und kommt gleichzeitig dem FC St. Gallen auf Platz 2 wieder näher. Die Differenz zu den Ostschweizern beträgt nur noch einen Punkt.

Spätes Anschlusstor

Den langersehnten Sieg musste sich Lugano gegen Lausanne hart erarbeiten. Rund 10 Minuten vor Schluss war es im Tessin noch einmal spannend geworden. Das eingewechselte Sturmjuwel Omar Janneh flankte mustergültig auf den hinteren Pfosten, wo Florent Mollet volley abzog und flach in die weite Ecke zum Anschluss einnetzte.

Die Waadtländer, unter der Woche noch in der Conference League in Tschechien im Einsatz, mobilisierten nochmals alle Kräfte. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Kévin Mouanga nach einem Corner fast noch der Ausgleich. Dieser wollte jedoch nicht mehr fallen. Das 1:2 ist für Peter Zeidlers Equipe das 6. Pflichtspiel in Serie ohne Sieg (4 Remis, 2 Niederlagen).

Steffen trifft und legt auf

Bis zur Stundenmarke hatte sich Lugano einen verdienten 2:0-Vorsprung erspielt. Steffen brachte sein Team in der 36. Minute per Kopf mit 1:0 in Führung. Nach einer idealen Hereingabe von Anto Grgic profitierte der Routinier vom fahrlässigen Stellungsspiel der Lausanne-Verteidiger. Es war Steffens 3. Saisontor.

Nach dem Seitenwechsel glich Lausannes Seydou Traoré zum vermeintlichen 1:1 aus (55.). Weil der 21-jährige Stürmer aber zuvor im Abseits gestanden war, zählte das Tor korrekterweise nicht. 6 Minuten später lag der Ball dafür auf der anderen Seite im Netz – der letztlich entscheidende Treffer. Daniel Dos Santos spielte mit Steffen einen Doppelpass und beförderte den Ball dann selbst zum 2:0 ins Gehäuse.

So geht's weiter

Lugano reist am Sonntag zu den kriselnden Grasshoppers. Am gleichen Tag empfängt Lausanne den FC Basel.

Super League