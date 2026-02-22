Luzern besiegt am 26. Spieltag der Super League Basel in einem verrückten Spiel mit 4:2.

Grosse Figur ist Oscar Kabwit, der an 3 der 4 FCL-Tore beteiligt ist.

In den anderen Partien vom Samstag gewinnt Sion gegen YB mit 3:1, Lugano schlägt Lausanne 2:1.

2 Führungswechsel, 6 Tore und zehntausend glückliche Fans. Die Fasnachtswoche endet in Luzern nach dem 4:2-Heimsieg gegen Basel auf verrückte Weise. Und nach dem dritten Erfolg mit 4 Toren schnuppert der FCL wieder an Rang 6, der zur Teilnahme an der Championship Group berechtigt. Als Joker Julien Duranville nach 63 Minuten zum 2:1 für Basel getroffen hatte, hätten dies wohl nur die wenigsten der 13'473 Zuschauer in der Swissporarena für möglich gehalten.

Zunächst wurde der Ausgleich von Matteo Di Giusto wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. Dann jedoch begann in der Schlussviertelstunde die grosse Show des Oscar Kabwit:

77. Minute: Der Kongolese fasst sich ein Herz und trifft wuchtig zum 2:2 in die weite FCB-Ecke.

Der Kongolese fasst sich ein Herz und trifft wuchtig zum 2:2 in die weite FCB-Ecke. 83. Minute: Kabwit erobert einen fahrlässigen Fehlpass von Marvin Akahomen. Die butterweiche Flanke versenkt Lars Villiger per Kopf zum 3:2.

Kabwit erobert einen fahrlässigen Fehlpass von Marvin Akahomen. Die butterweiche Flanke versenkt Lars Villiger per Kopf zum 3:2. 89. Minute: Auch für den Schlusspunkt ist der 20-Jährige zuständig. Erneut profitiert Kabwit von schlampiger Abwehrarbeit des FCB. Zwischen den Beinen von Mirko Salvi hindurch trifft er zum 4:2.

Damit schwingt sich Kabwit endgültig zum Mann der Stunde in der Super League auf. Seit Anfang Februar traf der Mann, der erst seit 8 Monaten in der Schweiz spielt, in 5 Partien 5 Mal und lieferte noch 4 Assists.

Basel muss sich nach dem 3. sieglosen Spiel in Folge vorwerfen lassen, die Partie aus den Händen gegeben zu haben. Nach dem 2:1 stellte der FCB die Offensivbemühungen ein und schoss nicht mehr auf das FCL-Tor. In der Tabelle liegt das Lichtsteiner-Team nur noch auf Rang 5.

Willimann verschuldet Penalty

Schon in der 1. Halbzeit war die Partie schwungvoll gestartet. Das Heimteam suchte sein Glück vor allem mit Weitschüssen, wusste Salvi, der den verletzten Marwin Hitz vertrat, aber nicht zu überwinden. Dies gelang nach einer halben Stunde und einem Eckball. Captain Pius Dorn wurde herrlich freigeblockt und nickte zum 1:0 ein.

Basels Ausgleich entsprang einem Foulspiel von Mauricio Willimann. Der 23-Jährige bestritt die erste Super-League-Partie seit mehr als 2 Jahren und stieg gegen Bénie Traoré übermotiviert ein. Den fälligen Penalty verwertete der Gefoulte gleich selbst.

Es sollte eines von nur zwei Highlights des FCB bleiben. Und trotzdem wird jetzt auch in Basel gefeiert: Ausgerechnet am Montagmorgen findet der Morgestraich statt.

So geht es weiter

Für Luzern steigen in den nächsten 2 Spielen die Berner Wochen. Zunächst reist der FCL zu Leader Thun, am Mittwoch darauf empfängt man YB zum Strichduell. Basel bekommt es am nächsten Sonntag mit Lausanne zu tun, vier Tage später ist GC im St. Jakob-Park zu Gast.

Resultate