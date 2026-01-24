Sion und Luzern spielen in der 21. Runde der Super League 1:1 unentschieden.

Der Ex-Luzerner Donat Rrudhani und Adrian Grbic erzielen mit den einzigen Torschüssen der Partie die Treffer.

Lugano feiert gegen Winterthur den 5. Sieg in Folge, Lausanne und GC trennen sich 1:1.

Die Fans müssen wohl geahnt haben, dass sie an diesem Abend eine äusserst chancenarme Partie zwischen dem FC Sion und dem FC Luzern zu sehen bekommen würden. Nur 6500 Fans strömten ins Tourbillon – Saisonminus-Rekord für die Walliser. Und das, obwohl sich Sion zuhause mittlerweile zu einer regelrechten Macht gemausert und in der höchsten Schweizer Spielklasse den besten Saisonstart seit vielen Jahren hingelegt hat.

Ex-Luzerner sichert Sion den Punkt

Sion hatte mehr vom Spiel, es war aber der FC Luzern, der nach 19 Minuten in Führung ging. Nach einem Angriff über die rechte Seite agierte die Abwehr des Heimteams zu zögerlich, Adrian Grbic stand in der Mitte goldrichtig und musste nur noch einschieben.

Nach dem Rückstand schalteten die Walliser noch einmal einen Gang höher, was schliesslich in der 35. Minute zum 1:1 führte. Baltazar lancierte mit einem Zuckerpass in die Tiefe Donat Rrudhani. Der ehemalige Luzern-Spieler drosch den Ball aus kurzer Distanz zum verdienten Ausgleich unter die Latte. Wie der FCL hatte auch Sion mit dem 1. Schuss auf das Tor sogleich Erfolg.

Di Giustos Treffer wird zurückgenommen

Auch nach dem Seitenwechsel warteten die Fans vergeblich auf Spektakel. Der einzig wirkliche Aufreger in der 2. Halbzeit ereignete sich nach gut 70 Minuten. Matteo Di Guisto erzielte das vermeintliche 2:1 für die Luzerner. Doch der VAR schaltete sich ein. Der Szene war ein Foul von Grbic vorausgegangen, woraufhin Schiedsrichter Nico Gianforte den Treffer zurücknahm.

Beide Teams dürften mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Sion blieb zum 9. Mal in den letzten 10 Pflichtspielen ungeschlagen. Zuhause haben die Sittener seit mittlerweile 6 Partien nicht mehr verloren. Und Luzern dürfte froh sein, zumindest nicht schon wieder eine Niederlage kassiert zu haben. Vor diesem Aufeinandertreffen hatten die Innerschweizer 5 von 6 Meisterschaftspartien verloren.

So geht es weiter

Sion gastiert am kommenden Samstag bei Servette. Der FC Luzern tritt tags darauf im heimischen Stadion an und empfängt den FC St. Gallen. Danach geht es für beide Teams mit den Cup-Viertelfinals weiter.

