In der 30. Runde der Super League gewinnt Sion auswärts gegen Zürich 2:1. Der FCZ kann die Championship Group damit nicht mehr erreichen.

Kreshnik Hajrizi gelingt der Siegtreffer in der 85. Minute. Zuvor gleicht Juan José Perea die Penalty-Führung Benjamin Kolollis aus.

Leader Thun schickt GC mit einer 5:1-Packung nach Hause.

FCZ-Spiele in der Super League verlaufen zurzeit oft nach derselben Dramaturgie: Zum dritten Mal in Folge verloren die Zürcher mit 1:2. Dreimal fiel das Siegtor für den Gegner in der Schlussphase. Gegen Lausanne in der 92. Minute, gegen Servette in der 88. und nun gegen Sion in der 85. Im Saisonverlauf schepperte es hinten bereits zum 22. Mal in der letzten Viertelstunde – das ist mehr als ein Drittel aller Gegentreffer (59).

Diesmal war es Kreshnik Hajrizi, dem der K.o.-Schlag gelang. Franck Surdez flankte im Anschluss an einen kurz ausgeführten Eckball. Hajrizi schlich sich im Rücken von FCZ-Verteidiger David Vujevic an und köpfelte zum 2:1 ein. Das Heimteam war im Letzigrund zu keiner Reaktion mehr fähig. Philippe Kény setzte einen Freistoss von der Strafraumgrenze in der letzten Aktion des Spiels über das Tor.

VAR entlastet Chouaref

Die Partie hatte vor 11'800 Zuschauern lange Zeit wenig Erbauliches geboten. Erst nach etwas mehr als einer Stunde nahm sie richtig Fahrt auf:

68. Minute: Ilyas Chouaref kommt nach einem Rencontre mit Alexander Hack im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Alessandro Dudic zeigt dem Sion-Akteur für eine vermeintliche Schwalbe Gelb, sieht dann aber am Bildschirm eine minime Berührung Hacks. Den fälligen Penalty verwertet Benjamin Kololli zum 1:0 für die Gäste.

Ilyas Chouaref kommt nach einem Rencontre mit Alexander Hack im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Alessandro Dudic zeigt dem Sion-Akteur für eine vermeintliche Schwalbe Gelb, sieht dann aber am Bildschirm eine minime Berührung Hacks. Den fälligen Penalty verwertet Benjamin Kololli zum 1:0 für die Gäste. 70. Minute: Die FCZ-Reaktion folgt auf dem Fuss. Juan José Perea kommt allerdings zum Ausgleich wie die Jungfrau zum Kind: Nach einem Eckball lässt Anthony Racioppi den Ball fallen, der FCZ-Kolumbianer ist zur Stelle und trifft via Lattenunterkante.

Der Sieg der Walliser, die ihrerseits seit drei Partien auf einen Dreier gewartet hatten, war nicht gestohlen. In der ersten Halbzeit waren sie auf tiefem Niveau das aktivere Team gewesen. Und bewiesen am Ende den nötigen Killerinstinkt.

Dennis Hedigers Team hat damit das Saisonziel Championship Group definitiv verpasst. In den verbleibenden drei Partien vor der Tabellenteilung ist der Vorstoss unter die Top 6 auch rechnerisch nicht mehr möglich.

So geht es weiter

Für den FCZ geht es am kommenden Samstag zu Leader Thun. Sion empfängt im SRF-Livespiel (20:30 Uhr) den FC St. Gallen.

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