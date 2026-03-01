Legende: Traf zum erlösenden 1:0 für YB Sandro Lauper. Freshfocus/Claudio De Capitani

YB schlägt den FCZ in der 27. Runde der Super League zu Hause klar mit 3:0.

Bereits ab der 22. Minute sind die Zürcher nach Lindrit Kamberis Platzverweis dezimiert.

Sandro Lauper eröffnet das Skore für YB in der 64. Minute aus der Distanz und läutet die stärkste Phase der Berner ein.

Giacomo Koloto schiesst den FCB zum Sieg in Lausanne. GC gewinnt gegen Lugano trotz langer Unterzahl mit 1:0.

Schon über 40 Spielminuten lang drückte YB in Überzahl auf den Führungstreffer gegen den FCZ, als Sandro Lauper in der 64. Minute an der Strafraumgrenze an den Ball kam. Der YB-Innenverteidiger brach den Bann mit einem wuchtigen, aber nicht sehr platzierten Schuss. Das 1:0 beflügelte die Berner: Nur 2 Minuten später zappelte es erneut hinter FCZ-Goalie Silas Huber im Netz. Chris Bedia startete aber aus einer Abseitsposition.

Bedia macht es deutlich

Bedias 14. Saisontreffer war aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben: In der 71. Minute liess Huber einen Abschluss Samuel Essendes in die Füsse von Bedia abprallen, der danach leichtes Spiel hatte. Damit war die Messe gelesen. Der dezimierte FCZ konnte nichts mehr ausrichten, es kam für die Zürcher nur noch dicker: Kelechi Ihendu brachte Bedia im Strafraum zu Fall. Nach Videostudium sprach Urs Schnyder den Bernern einen Elfmeter zu.

Der Gefoulte trat gleich selbst an und verwertete wuchtig durch die Mitte. Wie schon vor 4 Wochen schlug YB den FCZ im Wankdorf mit 3:0. Dieses Mal war der Sieg auch in der Höhe hochverdient, die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache zugunsten der Berner: 70:30 % Ballbesitz, 10:0 Eckbälle, 10:1 Schüsse aufs Tor, insgesamt zogen die Berner 36 (!) Mal ab. Dank diesem Sieg bauten die Berner das Polster auf das siebtplatzierte Luzern auf 6 Punkte aus, der FCZ liegt weitere 2 Punkte hinter dem FCL im Niemandsland der Tabelle.

Kamberi fliegt früh

YB war schon dominant in die Partie gestartet, aber mehrfach am starken Huber gescheitert. Alvyn Sanches fand bei einem Distanzschuss seinen Meister im FCZ-Goalie (7.), der auch gegen Joël Monteiro und Essende (beide 14.) das frühe 0:1 verhinderte. Dass sich die YB-Überlegenheit durch die gesamte Partie zog, lag vor allem an Lindrit Kamberis Notbremse in der 22. Minute. Er holte ohne Chance auf den Ball Essende als letzten Mann von den Beinen und brockte seinem Team eine sehr lange Unterzahl ein.

In die Nähe des Führungstreffers kamen die Berner in der 36. Minute: Erst traf Essende aus der Drehung nur den Pfosten, danach wurde Loris Benitos Abschluss von Nelson Palacio geblockt. Es blieb vorerst beim 0:0, die 10 Zürcher hielten die Null auch über die Pause hinweg – bis zu Laupers Distanzschuss in der 64. Minute.

So geht es weiter

In der Super League steht eine englische Woche an. YB gastiert am Mittwoch in Luzern, während der FC Zürich Lausanne-Sport (live bei SRF) empfängt. Für den FCZ folgt am Samstag das Gastspiel bei Servette in Genf, YB empfängt am Tag darauf den FC Thun.

Super League