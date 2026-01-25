Leader Thun gewinnt das Berner Derby in der 21. Runde der Super League gegen YB 4:1.

Die Berner Oberländer treffen nach der Pause in gut 15 Minuten 3 Mal.

Die Young Boys kassieren die 4. Meisterschafts-Niederlage in Folge und liegen 17 (!) Punkte hinter Thun.

Bei YB kehrten im Vergleich zum Lyon-Spiel in der Europa League Christian Fassnacht und Chris Bedia, die zusammen 23 Treffer auf dem Konto haben, in die Startelf zurück. Captain Loris Benito spielte erneut auf der linken Verteidiger-Position, Gregory Wüthrich und Sandro Lauper bildeten das Innenverteidiger-Duo.

YB-Defensive mit weiterer Horrorshow

12 Treffer haben die Hauptstädter in den letzten 3 Super-League-Partien kassiert. Das sollte sich in Thun bessern, was zumindest in der 1. Halbzeit gelang. Dann folgte eine verheerende Viertelstunde, die YB wohl definitiv aus dem Titelrennen nahm. 3 Treffer in gut 15 Minuten, die sinnbildlich für die Probleme in der YB-Defensive stehen:

46. Minute: Es sind erst ein paar Sekunden gespielt in der 2. Halbzeit, als sich Ethan Meichtry auf der rechten Seite gegen Tanguy Zoukrou durchsetzt. In der Mitte steht Kastriot Imeri ganz frei. Der YB-Leihspieler hat keine Mühe, das 1:0 zu erzielen.

56. Minute: Nach einem Eckball agiert die YB-Abwehr erneut schlampig und kann sich nicht befreien. Mattias Käit bedankt sich und schiebt zum 2:0 ein.

62. Minute: Lauper «klärt» einen hohen Ball, der direkt in den Füssen von Meichtry landet. Dieser lanciert Elmin Rastoder, der eiskalt zum 3:0 einschiebt. Lauper hebt das Offside auf.

Kurz nach dem 0:3 kam immerhin ein Lebenszeichen der Gäste. Der eingewechselte Alan Virginius konnte auf 1:3 verkürzen. Mehr als ein Strohfeuer war das allerdings nicht. Im Gegenteil, Rastoder setzte in der 84. Minute noch einen drauf. Mit 2 kurzen Finten legte er die YB-Verteidiger lahm und erzielte locker das 4:1.

YB im (Verletzungs-)Pech

In der ersten Halbzeit hatte sich eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe abgespielt, mit leichten Vorteilen für YB. Nach 25 Minuten fiel der vermeintliche Führungstreffer der Gäste durch Bedia. Nach einem Klärungsversuch von Thun-Torhüter Niklas Steffen sprang der Ball an den Oberarm von Fassnacht. Schiedsrichter Anojen Kanagasingam nahm den Treffer nach VAR-Konsultation zurück. 5 Minuten später verletzte sich Ryan Andrews in einem Zweikampf, er wurde durch Virginius ersetzt.

Thun heisser Titelanwärter

YB kassierte die 5. Niederlage in Folge (inkl. Europacup) und liegt mittlerweile satte 17 Punkte hinter Leader Thun. 16 Gegentreffer in den letzten 4 Super-League-Partien sprechen Bände. Seit Gerardo Seoane wieder an der Seitenlinie steht, haben die Berner in 14 Spielen lediglich 14 Punkte eingeheimst.

Thun zeigte derweil einmal mehr einen äusserst reifen und souveränen Auftritt. Wer immer noch darauf wartet, dass das Team von Mauro Lustrinelli irgendwann mal einbrechen wird, dürfte nun definitiv von dieser Vorstellung wegkommen. Nach dem 4. Sieg in Folge ist der Aufsteiger definitiv ein ganz heisser Titelanwärter.

So geht es weiter

Für YB geht es am Donnerstag in der Europa League auswärts gegen Stuttgart um den Verbleib im europäischen Geschäft (21 Uhr live bei SRF). Am Sonntag darauf steht in der Super League das Heimspiel gegen den FC Zürich auf dem Programm. Thun muss am gleichen Tag auswärts beim FC Basel antreten.

