Xherdan Shaqiri führt den FC Basel mit 3 Toren und einem Assist zum 4:3-Sieg im Klassiker gegen den FCZ.

In einer wilden Partie fällt der 1. Treffer nach 34 Sekunden und der letzte und entscheidende nach 94 Minuten.

In den anderen Partien vom Sonntag behauptet Thun im Derby gegen YB seine Leaderposition eindrücklich und Servette dreht die Partie in St. Gallen nach 0:2-Rückstand.

Nach 92 Minuten Spektakel im Letzigrund war Xherdan Shaqiri nach einem Abpraller bei Yanick Brecher zur Stelle und netzte zum vermeintlichen 4:3 ein. Der Basler Captain merkte beim Blick zum Linienrichter aber sofort, dass er aus einer knappen Abseitsposition heraus agiert hatte.

2 Minuten später machte es Shaqiri aber besser. Der 34-Jährige eroberte die Kugel, zog an mehreren FCZ-Verteidigern vorbei und traf von der Strafraumgrenze tatsächlich noch zum 4:3 für die Gäste vom Rheinknie. Es war die Krönung einer überragenden Partie des 125-fachen Ex-Nationalspielers. Shaqiri war mit 3 Toren und einem Assist beinahe im Alleingang für den Basler Befreiungsschlag zuständig.

Phaëton trifft schon nach 34 Sekunden

Die mit Spannung erwartete Partie zwischen den Rivalen war bereits spektakulär gestartet. Schon nach 34 Sekunden hatten die Heimfans im Letzigrund den ersten Zürcher Treffer gegen Marwin Hitz und den FCB seit September 2024 und über 300 Spielminuten bejubeln dürfen.

Am Ursprung des frühesten Treffers in dieser Super-League-Saison stand mit Kevin Rüegg ausgerechnet der ehemalige FCZ-Junior und -Spieler in den Basler Reihen. Der Rechtsverteidiger spielte in Bedrängnis einen Fehlpass. Die Hausherren kombinierten sich gekonnt vors Basler Tor, wo Matthias Phaëton aus spitzem Winkel vollendete.

Es war der Auftakt zu einem wahren Schlagabtausch mit offenen Visieren:

11. Minute (1:1): Koba Koindredi erobert im Pressing gegen Miguel Reichmuth den Ball. Philip Otele lanciert Shaqiri, der den Ausgleich für den FCB markiert.

14. Minute: Marwin Hitz lenkt einen Kopfball von Jorge Segura nach einem Eckball in extremis an die Latte.

31. Minute: Dion Kacuri köpfelt einen Shaqiri-Freistoss zur vermeintlichen erstmaligen Basler Führung in die Maschen. Der Treffer wird vom VAR aber zurückgenommen, da der Ball nach Kacuris Kopf auch noch seine Hand berührt hat.

43. Minute (2:1): Erneut schreitet der VAR 2 Mal gegen den FCB ein. Erst macht er Schiedsrichter Fedayi San auf ein Zurückhalten von Flavius Daniliuc gegen Phaëton aufmerksam. Dann lässt er den fälligen Penalty von Philippe Kény wiederholen, da Hitz sich bei seiner Parade zu früh von der Linie bewegt hat. Im 2. Anlauf beweist Kény Mut und drischt die Kugel zum 2:1 in den Winkel.

45.+3 Minuten (2:2): Nach 2 starken Paraden von Brecher in der Nachspielzeit trifft Shaqiri doch noch vor der Pause zum 2:2. Der Captain verwertet einen langen Ball von Dominik Schmid mit einem Heber über den FCZ-Keeper.

Spektakel auch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste vom Rheinknie gleich da weiter, wo sie aufgehört hatten. Erst scheiterte Jeremy Agbonifo aus bester Position an der Latte. Wenig später war es dann Otele, der die Basler erstmals in Führung brachte. Der Nigerianer nahm einen gefühlvollen Shaqiri-Freistoss gekonnt an und traf zum 3:2.

Aber auch der FCZ konnte reagieren. Damienus Reverson sorgte lediglich eine Minute nach seiner Einwechslung für das 3:3. Hitz hatte einen durchschnittlichen Weitschuss von Nevio Di Giusto nach vorne abprallen lassen.

Danach suchten beide Teams den Siegtreffer. Erst scheiterte Schmid mit einem Kopfball am Pfosten, dann brannte es in beiden Strafräumen einmal lichterloh. Für die geschlagenen Torhüter rettete aber je ein Verteidiger auf der Linie. So blieb es bis zur Nachspielzeit beim 3:3.

So geht's weiter

Auf den FCB warten in der kommenden Woche 2 Heimspiele. Am Donnerstag empfangen die «Bebbi» in der Europa League Viktoria Pilsen. Am Sonntag folgt das Duell mit Super-League-Leader Thun. Der FCZ gastiert zeitgleich bei den krisengebeutelten Young Boys.

