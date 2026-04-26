Servette schlägt Winterthur in der 1. Runde der Relegation Group in einer torreichen Partie mit 5:3.

Miroslav Stevanovic (21./25.) und Nishan Burkart (32./39.) avancieren beide zu Doppeltorschützen.

Basel unterliegt Sion zu Hause mit 0:2. St. Gallen ist weiter im Hoch und schlägt YB auswärts 2:1, Thuns Meisterfeier ist damit vertagt.

Weil am Samstagabend GC Luzern mit 1:2 unterlag, hatte Winterthur in Genf die Chance, den Rückstand auf den rettenden Barrageplatz auf 5 Punkte zu verkleinern. Doch die Winterthurer machten sich das Leben früh selbst schwer: In der 21. Minute fing Remo Arnold einen langen Ball ab und passte zurück zu Goalie Stefanos Kapino. Dieser schoss Miroslav Stevanovic ab, von wo der Ball ins Tor flog.

Damit waren die Schleusen geöffnet, Winterthur für die nächsten Minuten völlig überfordert: Erst schnürte Stevanovic den Doppelpack (25.), weitere 4 Minuten später nickte Florian Ayé zum 3:0 ein. Beide Male hatte Junior Kadile die Vorlage gegeben.

Torfest bis zur 62. Minute

Für ein Spektakel braucht es aber bekanntlich zwei. Winterthur rappelte sich auf und kam dank Nishan Burkart zurück ins Spiel. Der Stürmer netzte erst (32.) eiskalt vor Jérémy Frick ein und überwand diesen in der 39. Minute mit einem schönen Schlenzer. Burkart verdoppelte damit sein Torkonto in dieser Super-League-Saison binnen 7 Minuten.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es in diesem Stil weiter – die Tore fielen wie reife Früchte. Steve Rouiller erhöhte in der 50. Minute auf 4:2 für Servette, die Zwei-Tore-Führung hatte aber nur ganz kurz Bestand: Nur eine Zeigerumdrehung später verkürzte der einstige Servette-Junior Alexandre Jankewitz auf 3:4.

Legende: Hängende Köpfe Bei Alexandre Jankewitz (links) und Remo Arnold. Freshfocus/Pascal Muller

Jungstar Thomas Lopes sorgte mit dem 5:3 in der 62. Minute für den frühen Schlusspunkt der Partie. Servette startete damit versöhnlich in eine sportlich unbedeutende Schlussphase der Saison, Winterthurs ohnehin schon kleine Chancen auf den Klassenerhalt schwinden derweil immer mehr.

So geht es weiter

Am kommenden Samstag empfängt der FC Winterthur den FC Zürich auf der Schützenwiese. Einen Tag später gastiert Servette bei den Grasshoppers im Letzigrund.

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