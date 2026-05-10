Thun unterliegt im ersten Spiel nach dem gesicherten Meistertitel Sion verdient 0:2.

Derweil gewinnen die Sittener zum 5. Mal in Folge und schnuppern am 3. Rang.

In den anderen Sonntagspartien schlägt YB den FCB mit 3:0 und St. Gallen jubelt in Lugano.

Vor einer Woche hatte der FC Thun endlich den sensationellen 1. Meistertitel der Vereinsgeschichte feiern können. Die Berner Oberländer nutzten das als Anlass, um einen Kurztrip auf die Partyinsel Ibiza zu unternehmen. Nach den Feiertagen rief am Sonntag aber wieder die Pflicht – die mit einem 0:2 beim formstarken Sion endete.

Die ohne zahlreiche Stammkräfte (darunter Leonardo Bertone, Kastriot Imeri und Elmin Rastoder) und ohne die gesperrten Fabio Fehr, Christopher Ibayi sowie Trainer Mauro Lustrinelli angetretenen Thuner verloren im Wallis verdient – es war die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen.

Sittener Doppelschlag

Auf der anderen Seite verwöhnten die Sittener ihre über 13'000 Fans einmal mehr mit einer reifen Vorstellung. Zum 13. Mal in Folge blieb das Didier-Tholot-Team vor eigenem Anhang ungeschlagen – die letzte Heimniederlage hatte sich am 25. Oktober 2025 gegen Thun ereignet (0:1).

Beim 3. Wiedersehen seit damals hatte Sion die nun von Assistenztrainer Yves Zahnd betreuten Thuner ab der ersten Sekunde im Griff. Das erste Ausrufezeichen setzte Winsley Boteli in der 18. Minute mit einem Pfostenschuss. Lediglich 5 Minuten später stand es bereits 2:0 für die Hausherren:

22. Minute: Boteli spitzelt eine Hereingabe des erneut bestens aufgelegten Ilyas Chouaref zum 1:0 ins Netz.

Boteli spitzelt eine Hereingabe des erneut bestens aufgelegten Ilyas Chouaref zum 1:0 ins Netz. 23. Minute: Thun stösst an. 24 Sekunden später zieht Chouaref aus der Distanz ab und erhöht auf 2:0. Thun-Goalie Tim Spycher, der anstelle von Niklas Steffen aufläuft, kann den Einschlag bei seinem Super-League-Startelfdebüt nicht verhindern.

Freistoss statt Penalty für Thun

Der Schweizer Meister kam erst kurz vor der Pause zur ersten Torannäherung, als Nils Reichmuth eine Flanke von Lucien Dähler am Kasten vorbeisetzte. Kurz darauf freuten sich die Gäste schon über einen Elfmeter. Schiedsrichter Luca Piccolo revidierte seinen Entscheid aber wenige Sekunden später – das Foul war knapp ausserhalb des Strafraums begangen worden. Den Freistoss drosch Vasilije Janjicic in seinem 1. Einsatz seit dem 16. Dezember in die Mauer.

Ein Tor wollte den Thunern auch im 2. Durchgang nicht gelingen. Vielmehr war es Spycher, der sich noch mehrmals auszeichnen konnte und so ein 3. Gegentor verhinderte. Dank dem 5. Sieg zu null in Serie (!) rückt Sion bis auf 2 Zähler an Lugano auf dem 3. Rang heran. Und in 4 Tagen kommt es zum Direktduell.

So geht's weiter

Sion empfängt am Auffahrtsdonnerstag um 16:30 Uhr den FC Lugano zum Duell um Rang 3. Zur gleichen Zeit begrüsst Meister Thun die Young Boys zum Kantonsderby, nach welchem den Berner Oberländern der Meisterpokal überreicht wird.

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