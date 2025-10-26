Legende: Lässt sein Trikot flattern Torschütze Gaoussou Diakité. Keystone/Jean-Christophe Bott

Lausanne-Sport gewinnt in der 10. Runde der Super League zu Hause gegen Basel mit 5:1.

Theo Bair trifft doppelt und steht bei 5 Toren in 6 Liga-Spielen.

Erst vor drei Wochen haben die Waadtländer YB gar mit 5:0 abgefertigt.

YB gewinnt ein Spektakelspiel beim FCZ mit 3:2, Servette erkämpft sich gegen Lugano ein 2:1.

Der Auftritt von Lausanne-Sport im heimischen Stade de la Tuilière war stark. Der deutliche 5:1-Sieg ist verdient, allen voran das waadtländische Sturmduo Theo Bair und Gaoussou Diakité spielte die FCB-Defensive teils schwindlig und war kaum zu bändigen.

Zur Geschichte gehört aber auch die beispiellose Fehleranfälligkeit der Basler. Selten hat man den Meister in der Defensive so unsicher, mit solch eklatanten Aussetzern erlebt:

6. Minute : Jonas Adjetey scheint gedanklich noch in der Garderobe zu sitzen. Ohne Not spielt der 21-Jährige als letzter Mann Diakité direkt in die Füsse. Dieser passt clever zu Sturmkollege Bair, welcher den Ball zum 1:0 unter die Latte hämmert.

: Jonas Adjetey scheint gedanklich noch in der Garderobe zu sitzen. Ohne Not spielt der 21-Jährige als letzter Mann Diakité direkt in die Füsse. Dieser passt clever zu Sturmkollege Bair, welcher den Ball zum 1:0 unter die Latte hämmert. 49. Minute : Auch Marwin Hitz produziert einen Riesen-Bock, der aber nicht bestraft wird. Im Aufbauspiel fängt Diakité den schlechten Pass des Goalies ab, scheitert dann aber mit einem wenig überzeugenden Lupfer am Basler Routinier.

: Auch Marwin Hitz produziert einen Riesen-Bock, der aber nicht bestraft wird. Im Aufbauspiel fängt Diakité den schlechten Pass des Goalies ab, scheitert dann aber mit einem wenig überzeugenden Lupfer am Basler Routinier. 50. Minute : Nur Sekunden später bringen sich die Gäste erneut in die Bredouille. Wieder ist es Adjetey, der bei einem Querpass mangelnde Ballhandling-Qualitäten zeigt. Diakité übernimmt, tänzelt dann aber zu lange und schiesst übers Tor. Der freistehende Bair daneben findet's wenig amüsant.

: Nur Sekunden später bringen sich die Gäste erneut in die Bredouille. Wieder ist es Adjetey, der bei einem Querpass mangelnde Ballhandling-Qualitäten zeigt. Diakité übernimmt, tänzelt dann aber zu lange und schiesst übers Tor. Der freistehende Bair daneben findet's wenig amüsant. 55. Minute: Jetzt macht der nimmermüde Malier auch noch sein Tor: Diakité stürmt nach vorne, lässt den bemitleidenswerten Adjetey viel zu einfach ins Leere laufen und trifft eiskalt zum 4:0.

Die Tore zum 2:0 und 3:0 waren bereits in der 1. Halbzeit gefallen, auch da stellte sich Basel jeweils wenig geschickt an. Nach einer Viertelstunde stand Albian Ajeti dem Lausanner Gabriel Sigua im Strafraum auf den Fuss. Den fälligen Elfmeter verwandelte Captain Olivier Custodio unhaltbar.

Und in der 35. Minute bugsierte der ungedeckte Bair den Ball nach einer Ecke mit dem Knie ins Tor. Nach seinem Hattrick beim 5:0 gegen YB steht der Kanadier nun bei 5 Toren in 6 Liga-Spielen. Das 5:0 ging auf das Konto des für Bair eingewechselten Alban Ajdini: Der Kosovare staubte nach einem Durcheinander im FCB-Strafraum ab.

Per Penalty zum Ehrentreffer

Die Gäste vom Rheinknie zeigten in der Offensive erschreckend wenig. Für ein seltenes Ausrufezeichen sorgte Captain Xherdan Shaqiri, der kurz vor der Stundenmarke mit einem überraschend direktgetretenen Freistoss am Pfosten scheiterte. Den Ehrentreffer markierte Joker Benié Traoré kurz nach der Auswechslung von Shaqiri (80.) mit einem verwandelten Foulelfmeter (85.).

So geht es weiter

Beide Teams sind bereits wieder unter der Woche gefordert. Basel empfängt am Mittwochabend den FCZ, Lausanne-Sport bestreitet gleichentags ein Heimspiel gegen Servette.

Super League