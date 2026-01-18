Der FC Basel startet mit einem 1:1 zuhause gegen Sion ins neue Jahr und verliert in der Super League den Anschluss an die Spitze.

Ausgerechnet Ex-Basler Liam Chipperfield gleicht die Partie nach der frühen FCB-Führung nach einer Stunde aus.

In den anderen Partien vom Sonntag feiert Leader Thun einen überzeugenden Sieg gegen GC und Servette muss sich gegen den FCZ mit einem Punkt begnügen.

Es war ein wahrer Schlagabtausch, den sich Basel und Sion in der Schlussphase im St. Jakob-Park lieferten. Beinahe im Minutentakt hielten die Fans den Atem an, doch der Lucky Punch wollte keinem Team mehr gelingen. Mit der Einwechslung von Jeremy Agbonifo hatte Ludovic Magnin nochmals neuen Schwung in die zuvor durchschnittliche Basler Offensiv-Abteilung gebracht.

Xherdan Shaqiri scheiterte eine Viertelstunde vor Schluss nach hervorragender Vorarbeit des schwedischen Youngsters aber an Anthony Racioppi im Sion-Tor. Auf der anderen Seite brachte Donat Rrudhani den Ball aus vielversprechender Position nicht aufs Tor, nachdem Joker Winsley Boteli auf dem Flügel Dominik Schmid vernascht hatte.

10 Punkte Rückstand auf Thun

Kurz darauf war Shaqiri dann als Vorbereiter tätig, doch Bénie Traoré schob den Ball am Tor vorbei. Da auch Ilyas Chouaref und Agbonifo bei den jeweils letzten echten Chancen für ihre Teams die nötige Präzision vermissen liessen, blieb es bis zum Schluss beim 1:1.

Für Basel ist es zu Beginn des neuen Jahres ein nächster Rückschlag in einer durchzogenen Saison. Nach dem 5. sieglosen Heimspiel in Folge beträgt der Rückstand auf den Leader aus Thun, der zeitgleich bei GC den nächsten Dreier einfuhr, bereits 10 Punkte. Die Walliser verpassten es derweil, mit einem Sieg, den sie sich durchaus verdient hätten, an «Rotblau» auf Rang 4 vorbeizuziehen.

Sion spielbestimmend

Denn Sion hatte über weite Strecken mehr vom Spiel. Innenverteidiger Flavius Daniliuc schockte die Gäste zwar schon in der 4. Minute nach einem Shaqiri-Freistoss. Doch in der Folge blieb der FCB wie so oft in dieser Saison offensiv lange blass. Dank der fehlenden Sittener Präzision in der 1. Halbzeit (6 Abschlüsse, 0 aufs Tor) rettete das Heimteam die Führung aber in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel vergab Shaqiri in der 54. Minute die mögliche Entscheidung, als er seinen Schlenzer aus bester Position neben das Tor setzte.

Ausgerechnet Chipperfield

Nur 3 Minuten später beanspruchten die Basler dann aber Glück. Kaio Eduardo – der 20-jährige Stürmer aus Brasilien gab sein Startelf-Debüt in der Super League – spielte den Ball im Mittelfeld absichtlich mit der Hand. Schiedsrichter Sven Wolfensberger verzichtete aber auf eine zweite gelbe Karte gegen den Youngster.

Kurz darauf war es um das Basler Glück aber geschehen. Der einmal mehr auffällige Rilind Nivokazi nahm den Ball 20 Meter vor dem Tor gekonnt an und sah den freien Liam Chipperfield auf der linken Strafraumseite. Und ausgerechnet der Ex-Basler traf zum verdienten Ausgleich für die Gäste aus dem Wallis. Der 21-Jährige war mit einem strammen Flachschuss in die weite Ecke erfolgreich.

So geht's weiter

Während für Sion am nächsten Samstag das SRF-Livespiel gegen Luzern ansteht, geht es für Basel Schlag auf Schlag. Am Donnerstag wollen sich die «Bebbi» in der Europa League in Salzburg (live auf SRF zwei) im Rennen um das Weiterkommen halten, bevor man am Sonntag im Klassiker beim FCZ gastiert.

