Legende: GC erhofft sich viel von ihm Nestory Irankunda, hier im Duell mit YB-Verteidiger Jaouen Hadjam. Freshfocus/Martin Meienberger

Vor einem Jahr übernahm der Los Angeles FC die Grasshoppers. Verbunden mit der Übernahme waren auch Versprechungen, dass GC vom Netzwerk der US-Amerikaner im internationalen Fussball profitieren würde.

Ein Teil dieses Netzwerks wird nun in den Transferaktivitäten der Zürcher sichtbar: die Partnerschaft der Kalifornier mit Bayern München im Nachwuchsbereich. Mit Grayson Dettoni ist schon der zweite Spieler des deutschen Rekordmeisters auf Leihbasis verpflichtet worden. Der 19-jährige US-amerikanische Innenverteidiger soll wohl den Abgang von Kristers Tobers (zu Aberdeen) kompensieren.

Irankunda: Bei Bayern bis 2028 unter Vertrag

Der andere Bayern-Jüngling, der im Trikot der «Hoppers» Spielpraxis sammeln will, ist Nestory Irankunda. Vom 18-jährigen Flügelspieler verspricht sich Trainer Tomas Oral einiges. «Er hat ein Gesamtpaket, das du als offensiver Aussenspieler brauchst. Ich erhoffe mir sehr viel von ihm», sagte der GC-Trainer vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Super League gegenüber dem Blick.

Die hohen Erwartungen basieren auch auf folgenden Fakten:

Irankunda ist bereits 5-facher australischer Nationalspieler. Sein Debüt bei den «Socceroos» gab er letzten Sommer.

Mit 15 Jahren kam Irankunda zu seinem ersten Einsatz in der australischen A-League. Bei seinem Klub Adelaide FC blühte er in der Saison 2023/24 dann so richtig auf (8 Tore und 6 Assists in 25 Spielen).

Die Bayern statteten das Talent schon Ende 2023 mit einem Vertrag bis 2028 aus. Im letzten Sommer wurde der Wechsel vollzogen.

Noch kein Einsatz bei den Profis

An der Säbener Strasse durfte der Neuzugang zwar bei den Profis mittrainieren und stand (im DFB-Pokal gegen Ulm und in der Champions League gegen Schachtar Donezk) auch zweimal im Kader, Einsätze blieben aber aus. Stattdessen absolvierte Irankunda in der Regionalliga 15 Partien mit der zweiten Mannschaft (4 Tore, 4 Assists).

Penalty herausgeholt – wann folgt der Salto?

Bei GC kam der in Tansania geborene Teenager, dessen Eltern aufgrund des Bürgerkrieges aus Burundi fliehen mussten, sowohl gegen Sion (1:0) als auch gegen YB (0:0) in der Startformation zum Einsatz.

Beim Sieg im Wallis musste Irankunda (wohl aus taktischen Gründen wegen des frühen Platzverweises gegen Saulo Decarli) zur Pause weichen. Gegen die Berner holte er den Penalty heraus, den Adama Bojang kläglich verschoss. Auch sonst zeigte Irankunda, dass er GC mit seiner Schnelligkeit, Athletik und Technik durchaus etwas bringen kann.

Seine Tore pflegt der Offensivmann jeweils mit einem Rückwärtssalto zu feiern. Vielleicht kommt er ja bereits am Samstag gegen Servette dazu, die akrobatische Einlage zu zeigen. Die Genfer um Liga-Topskorer Dereck Kutesa (der seinerseits für seinen Harry-Potter-Jubel bekannt ist) haben in den letzten 9 Super-League-Spielen nur einen Sieg geholt. Zuletzt gab's ein mageres 0:0 in Yverdon.

