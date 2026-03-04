YB gewinnt in der 28. Runde der Super League auswärts in Luzern mit 2:1.

Ein Platzverweis in der 1. Halbzeit gegen Lucas Ferreira (FCL) spielt den Gästen in die Karten.

Luzern verkürzt in der 86. Minute und sorgt für spannende Schlussminuten.

Lausanne gewinnt beim FCZ 2:1, Lugano schlägt Sion zu Hause ebenfalls mit 2:1.

Es war kein souveräner Sieg der Young Boys, beileibe nicht. Aber am Ende zählte einzig das Resultat für die Gäste aus der Bundesstadt. Und dieses stimmte für sie. Dank des 2:1-Erfolgs in Luzern gewann YB nach 7 Spielen endlich wieder einmal in der Fremde und machte einen riesigen Schritt Richtung Championship Group. Die Berner überholten Sion in der Tabelle und liegen nun auf Rang 5. Noch wichtiger: Der Vorsprung auf den FCL (7.) beträgt neu 9 Punkte – 5 Quali-Spiele sind noch zu spielen.

Zum Schluss mussten die Young Boys mehr zittern, als eigentlich nötig gewesen wäre. Per Penalty stellte Sinan Karweina in der 86. Minute auf 1:2 und sorgte nochmals für Spannung. In den verbleibenden Minuten kamen die Luzerner indes nicht mehr gefährlich vor das YB-Tor. Nach 6 Nachspielminuten musste sich das Heimteam in die Niederlage fügen.

Ferreira fliegt nach 41 Minuten vom Platz

Die vielleicht spielentscheidenden beiden Szenen hatten sich noch vor der Pause ereignet. Involviert: Lucas Ferreira. In der 25. Minute sah der FCL-Mittelfeldspieler für ein taktisches Foul die gelbe Karte. In der 41. Minute folgte die nächste Verwarnung für ein Foulspiel. Auch diese war unstrittig. Durch den frühen Platzverweis mussten die Luzerner, die bis zu diesem Zeitpunkt etwas besser gewesen waren, über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Innerschweizer trotz Unterzahl keck weiter, wurden in der 56. Minute jedoch kalt geduscht. Nach einem Eckball ging Edimilson Fernandes in den Abschluss – Julian von Moos lenkte den Schuss noch unglücklich ab.

Wirklich souverän trat YB auch mit der Führung im Rücken nicht auf. So dauerte es bis zur 79. Minute, ehe die Gäste nachlegen konnten. Erneut halfen die Luzerner mit. Einen Schuss des Sekunden zuvor eingewechselten Darian Males fälschte erst Adrian Bajrami ganz leicht ab und Keeper Pascal Loretz liess den Ball zwischen den Hosenträgern passieren.

So geht es weiter

Der FC Luzern ist am Samstag wieder gefordert, um 20:30 Uhr wird das Gastspiel in Lugano angepfiffen (live zu sehen auf SRF zwei). Für die Young Boys geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Thun weiter.

