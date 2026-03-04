Lugano gewinnt am 28. Spieltag der Super League zuhause mit 2:1 gegen Sion.

Das goldene Tor gelingt Kevin Behrens in der 62. Minute kurz nach seiner Einwechslung.

In den weiteren Spielen vom Mittwochabend feiern YB (in Luzern) und Lausanne (beim FCZ) 2:1-Auswärtssiege.

Lediglich 4 Minuten brauchte Kevin Behrens, um die Partie im Cornaredo zu entscheiden. In der 58. Minute wurde der 34-jährige Deutsche für den unauffälligen Georgios Koutsias, den er im Januar in einem Testspiel noch heftig angegangen war, eingewechselt. Wenig später markierte der Topskorer Luganos nach einem Zuspiel von Daniel Dos Santos im perfekten Moment das entscheidende 2:1.

Sion war in der Schlussphase zu keiner Reaktion mehr fähig. Lugano brachte den Sieg mit einer abgeklärten Leistung in trockene Tücher und bejubelte am Ende den 5. Dreier aus den letzten 6 Heimspielen. In der Tabelle behauptet das Team von Mattia Croci-Torti Rang 3 und rückt bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte St. Gallen heran.

Dank der zeitgleichen Niederlage von Luzern steht die Teilnahme an der Championship Group nun auch rechnerisch fest. Sion fällt nach der Niederlage indes hinter YB auf Platz 6 zurück. Das Polster auf den Strich beträgt 5 Runden vor Teilung der Tabelle aber beruhigende 8 Punkte.

Lugano mit Blitz-Reaktion

Dabei war den Gästen das erste Tor der Partie gelungen. Nach 10 Minuten zeigte Schiedsrichter Fedayi San zum Entsetzen der «Bianconeri» auf den Punkt. Ahmed Kendouci hatte Sion-Neuzugang Franck Surdez im Sechzehner mit einer leichten Berührung zu Fall gebracht. Captain Ali Kabacalman übernahm die Verantwortung und traf halbhoch in die rechte Ecke. Amir Saipi war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern.

Doch seine Vorderleute machten den Rückstand postwendend wieder wett. Keine Minute nach Wiederanpfiff musste Anthony Racioppi eine Hereingabe von Mattia Zanotti nach vorne abprallen lassen, wo mit Renato Steffen auch beim Heimteam der Captain zur Stelle war und die Kugel zum schnellen Ausgleich über die Linie drückte.

In der Folge übernahm Lugano mehr und mehr das Spieldiktat, doch kurz vor der Pause wäre Sion beinahe die erneute Führung geglückt. Sion-Topskorer Rilind Nivokazi scheiterte mit seinem Kopfball nach einer Ecke aber an der Latte. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Walliser zunächst näher am 2:1. Saipi konnte sich nach einem Abschluss von Théo Berdayes aber mit einer Fuss-Abwehr auszeichnen.

So geht's weiter

Sion und Lugano beenden die englische Woche in der Super League am Samstag mit Heimspielen. Die Walliser empfangen das Schlusslicht aus Winterthur. Lugano peilt im SRF-Livespiel (ab 20:20 Uhr auf SRF zwei) gegen Luzern den nächsten Sieg an.

Super League