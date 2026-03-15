YB feiert in der 30. Runde der Super League einen 2:0-Sieg bei Lausanne-Sport.

Der Ex-Lausanner Alvyn Sanches trifft doppelt und provoziert den Platzverweis gegen Karim Sow.

Dank dem Auswärtserfolg distanzieren die Berner die Waadtländer um 9 Punkte und festigen ihre Position in der Championship Group.

In den ersten beiden Saisonduellen zwischen Lausanne-Sport und YB sahen die Berner ganz schön alt aus. 0 Punkte und ein Torverhältnis von 1:8 standen vor dem dritten Aufeinandertreffen am Sonntag zu Buche. Die bisher magere Direktbilanz hemmte YB aber keineswegs. Vor allem ein Gäste-Akteur blühte im Stade de la Tuilière so richtig auf: Alvyn Sanches.

Grosse Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Der 23-jährige Offensivmann kehrte erstmals seit seinem Wechsel im September 2026 an seine alte Wirkungsstätte zurück und avancierte sogleich zum Mann des Spiels. Drei Aktionen prägten eine über weite Strecken unspektakuläre Partie – bei allen spielte Sanches eine Hauptrolle:

43. Minute: Joël Monteiro kocht auf der linken Seite spielerisch leicht Brandon Soppy ab und bedient im Sechzehner Sanches, der den Ball aus der Drehung in die Maschen spediert – 1:0.

Joël Monteiro kocht auf der linken Seite spielerisch leicht Brandon Soppy ab und bedient im Sechzehner Sanches, der den Ball aus der Drehung in die Maschen spediert – 1:0. 48. Minute: Sanches will im Mittelkreis mit dem Ball am Fuss Tempo aufnehmen und wird von Karim Sow abrupt gestoppt. Der Lausanne-Verteidiger trifft den Berner mit gestrecktem Bein am linken Knöchel. Schiedsrichter Luca Cibelli zögert keine Sekunde und zeigt Sow zurecht die Ampelkarte – Rot.

Sanches will im Mittelkreis mit dem Ball am Fuss Tempo aufnehmen und wird von Karim Sow abrupt gestoppt. Der Lausanne-Verteidiger trifft den Berner mit gestrecktem Bein am linken Knöchel. Schiedsrichter Luca Cibelli zögert keine Sekunde und zeigt Sow zurecht die Ampelkarte – Rot. 55. Minute: Sanches übersteht das brutale Foul unbehelligt und kann weitermachen, und wie. Nach einem gefälligen Spielzug verwertet der Schweizer Internationale eine Flanke von Yan Valery hinter die Waadtländer Abwehr eiskalt per Direktabnahme – 2:0.

Alu-Treffer auf beiden Seiten

Mit dem 2:0-Polster im Rücken und der numerischen Überzahl war die Partie schon vor der Stundenmarke zugunsten der Gäste vorentschieden. Zwar verzeichnete Lausanne in der 70. Minute durch Sékou Fofana noch einen Lattentreffer, eine Wende schien aber zu keinem Zeitpunkt möglich.

Auf der anderen Seite verpasste es Chris Bedia, mit dem 3:0 den Deckel endgültig draufzumachen. Der Berner Joker traf mit seinem Heber eine Viertelstunde vor Schluss aber nur den Lausanner Innenpfosten. So blieb es letztlich beim 2:0.

So geht's weiter

Dank dem Auswärtserfolg festigt YB seinen Platz in den Top 6. Bei noch drei ausbleibenden Partien vor der Tabellen-Teilung ist den Bernern ihr Platz in der Championship Group kaum mehr zu nehmen. Lausanne hingegen muss langsam, aber sicher mit der Relegation Group planen. Die Waadtländer liegen neu 9 Zähler hinter dem sechstplatzierten YB.

Am nächsten Wochenende gastiert Lausanne am Sonntag um 16:30 Uhr beim FC Luzern. Parallel empfängt YB im Wankdorf den FC Lugano.

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