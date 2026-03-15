Basel schlägt Servette am 30. Spieltag der Super League vor eigenem Anhang mit 3:1.

Dominik Schmid und Metinho gleich zweimal sorgen mit Schüssen aus dem Hinterhalt für die FCB-Treffer.

In den weiteren Sonntagsspielen gewinnt YB bei Lausanne-Sport, Schlusslicht Winterthur entführt drei Punkte aus Luzern.

Glanzvoll war es nicht, besonders schön anzusehen auch nicht, aber immerhin erfolgreich: Der FCB feiert am Sonntagnachmittag nicht nur das 25-jährige Jubiläum des «Joggeli», sondern auch einen letztlich ungefährdeten 3:1-Sieg gegen Servette.

Schmid mit «Dosenöffner»

In einer äusserst ereignisarmen ersten Halbzeit schenkte Servettes Timothé Cognat den Gastgebern mit einem krassen Fehlzuspiel in Strafraumnähe kurz vor der Pause die erste wirkliche Torchance. Bénie Traoré fing das Zuspiel ab und fand sich plötzlich in einer aussichtsreichen Position im gegnerischen Sechzehner wieder. Der Ivorer entschied sich für den Schlenzer in die weite Ecke, doch Joël Mall ahnte Traorés Vorhaben und wehrte den Schuss seitlich ab.

Ohne Konsequenzen blieb Cognats Fauxpas aber trotzdem nicht. Denn der aus Traorés Topchance resultierende Eckball führte zum Basler 1:0. Zwar bekamen die Genfer die Corner-Flanke von Xherdan Shaqiri fürs Erste geklärt, doch Dominik Schmid zog aus dem Hinterhalt ab und war damit erfolgreich. Der Schuss des Aussenverteidigers wurde auf dem Weg ins Tor noch entscheidend von Pechvogel Cognat und auch Steve Rouiller abgelenkt.

Metinho mit Doublette

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur gerade drei Minuten, ehe die Heimfans ein zweites Mal jubeln durften. Erneut aus einer Standardsituation – dieses Mal war es ein Freistoss – resultierte das 2:0 für den FCB. Wieder vermochte Servette die Flanke von Shaqiri vermeintlich zu entschärfen, doch an der Strafraumgrenze zog Metinho ab und traf etwas glücklich mit einem Volley.

In der Folge verwaltete Basel den Vorsprung lange mühelos. Auch, weil Servette kaum gefährlich vor das Tor von Marwin Hitz gelangte. In der 88. Minute fasste sich Junior Kadile aber ein Herz, vernaschte Kevin Rüegg und legte auf für Joker Samuel Mraz, der auf 1:2 verkürzte.

Die Hoffnung der Genfer hielt jedoch nicht lange. Gleich im nächsten Basler Angriff machte der FCB alles klar. Metinho zirkelte das Runde in der 90. Minute mit seinem linken Fuss herrlich ins Eckige und schnürte seinen persönlichen Doppelpack.

So geht es weiter

Basel schliesst dank dem 14. Saisonsieg punktemässig zum drittplatzierten Lugano auf, das allerdings noch das Nachholspiel gegen St. Gallen in der Hand hat. Servette seinerseits geht nach zuletzt sechs Partien ohne Niederlage wieder einmal als Verlierer vom Feld.

Während die Genfer am kommenden Samstag GC empfangen, steht für den FCB tags darauf das Auswärtsspiel in Winterthur an.

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