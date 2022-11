Vier Tage nach dem Sieg im Cup-Achtelfinal schlägt Lugano den FC Winterthur erneut.

Zan Celar führt die Tessiner in der 16. Super-League-Runde zu einem 3:1-Sieg.

Die anderen Super-League-Spiele vom Sonntag: FCZ-Servette 4:1 und YB-Luzern 3:0.

Zan Celar ist Luganos Lebensversicherung. Der Slowene hat 8 der 26 bisherigen Tore des Teams von Mattia Croci-Torti erzielt, obwohl er 3 Partien verletzungsbedingt verpasst hat.

Auch gegen Winterthur spielte der 23-Jährige die offensive Hauptrolle. Zweimal kam er etwas glücklich an den Ball, zweimal überwand er FCW-Hüter Jozef Pukaj – das erste Mal nach einem abgelenkten Schuss von Milton Valenzuela (7.), dann profitierte er davon, dass nach einem Eckball mehrere Spieler beider Teams im Strafraum zu Fall kamen (15.).

Überschaubares Niveau

Dies reichte in einem Spiel auf bescheidenem Niveau zum Sieg gegen einen FC Winterthur, dem nach vorne wenig gelang. Einzig der von Roman Buess angespielte Matteo Di Giusto kam mit viel Schwung in den Strafraum, umkurvte den unglücklich stolpernden Lugano-Verteidiger Allan Arigoni und verkürzte auf 1:2. Das war in der 20. Minute.

Im restlichen Spielverlauf kamen die beiden Teams zwar noch zu einigen Abschlüssen. Meist hatten die Spieler aber ihre Visiere falsch eingestellt oder scheiterten an den Torhütern. Sowohl Pukaj als auch Amir Saipi auf Tessiner Seite konnten sich auszeichnen. Erst kurz vor Schluss entschied Luganos Mohammed Amoura die Partie nach einem Konter.

Damit liegt der zuletzt erstarkte Aufsteiger aus Winterthur nur noch 4 Punkte vor dem FCZ auf Rang 9. Lugano überholt Basel sowie Luzern und stösst auf den 4. Platz vor.

Stimmen zum Spiel

So geht es weiter

In der nächsten Runde am 22. Januar tritt Lugano beim FC Sion an. Winterthur empfängt Servette.