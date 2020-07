Legende: Kehrt nach einer Sperre zurück ins Team. YB-Mittelfeldspieler Michel Aebischer (l.). Freshfocus

Am 24. November 2019 bekamen die YB-Fans für ihre Fahrt durch den Lötschberg-Tunnel ins Wallis einiges geboten: In einer spektakulären Partie setzte sich der Schweizer Meister beim FC Sion mit 4:3 durch und festigte damit seinen Platz an der Tabellenspitze.

Seit dem Triumph im Tourbillon sind mittlerweile knapp acht Monate vergangen, in denen den Bernern ein Sieg auf fremdem Terrain verwehrt blieb. Wegen der Corona-Krise trug YB in dieser Zeit zwar nur acht Auswärtsspiele aus, konnte aber kein einziges davon gewinnen.

Die Auswärtstabelle der Super League 2019/20 Rang/Team Spiele Punkte 1. St. Gallen

15

30

2. Basel 15 20

3. Zürich 16 19

4. Servette

16 18

5. YB 15

17 6. Luzern

16 17 7. Lugano 15 16 8. Xamax

15 13 9. Sion 15 12 10. Thun 16 11

Zuhause top, auswärts Flop

Dass die Young Boys trotz ihrer verheerenden Bilanz in der Fremde weiterhin vom Titel-Hattrick in der Super League träumen dürfen, verdanken sie ihrer hervorragenden Heimstatistik. Der 4:2-Erfolg gegen Servette am vergangenen Mittwoch war bereits der 12. Sieg in Folge für Gelb-Schwarz im Wankdorf.

«Natürlich würden wir am liebsten jeden Match zuhause spielen», meinte auch YB-Mittelfeldstratege Michel Aebischer am Rande des letzten Heimspiels im SRF-Interview. Der Nationalspieler kehrt nach seiner abgesessenen Sperre aus dem Basel-Spiel zurück ins Kader des Tabellenzweiten und erklärte, man habe die Gründe für die Auswärtsbaisse teamintern analysiert.

Die Chancen, dass die Berner Horrorserie auf fremden Plätzen schon am Samstag in Zürich reisst, stehen allerdings nicht schlecht. Denn das Seoane-Team steht in dieser Saison gegen den FCZ noch ohne Punktverlust da und gewann in der Vorrunde auch im Letzigrund problemlos mit 4:0.

Zürichs Rückkehr aus der Quarantäne

Ausserdem konnte sich der Zürcher Stadtklub alles andere als optimal auf das Duell mit YB vorbereiten. Nach der Bekanntgabe der 10 positiven Corona-Fälle musste sich der Tabellensechste in eine zehntägige Isolationsphase begeben, die erst am Freitag ablief.

Im Gegensatz zu der Partie in Basel, wo der FCZ mit einer verstärkten U21-Equipe antreten musste, wäre am Samstag wieder das gesamte Profiteam spielbereit. Allerdings verzichtet die Mannschaft von Ludovic Magnin am Samstag auf die 6 positiv getesteten Spieler und empfängt den Titelkandidaten aus Bern im Letzigrund, ohne in den letzten knapp zwei Wochen zusammen trainiert zu haben.