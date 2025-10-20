Nur 2 Punkte in 9 Spielen: Forte muss bei Winterthur gehen

Legende: Sieglosigkeit wird ihm zum Verhängnis Uli Forte. Keystone/Martial Trezzini

Nach 9 Super-League-Runden ohne einen einzigen Sieg ist Uli Forte seinen Trainerjob in Winterthur los.

Das 0:3 in Basel am Samstag war die 5. Meisterschafts-Niederlage in Serie.

Letzte Saison hatte der 51-jährige Forte den FCW aus scheinbar aussichtsloser Position zum Ligaerhalt geführt.

Zwei Tage nach dem 0:3 in Basel zieht der FC Winterthur die Reissleine und entlässt Trainer Uli Forte. Mit nur 2 Punkten aus 9 Super-League-Partien liegen die «Eulachstädter» abgeschlagen am Tabellenende. Servette auf dem 11. Rang hat bereits 6 Zähler mehr auf dem Konto.

Die Klubführung habe die Situation nach der Niederlage gegen den FC Basel ausführlich analysiert und sei zum Schluss gekommen, dass es neue Impulse an der Linie brauche, um die Mannschaft aus der Negativspirale zu holen und weiterzuentwickeln, schrieb der Klub auf seiner Website.

Ein Nachfolger für Forte ist noch nicht bekannt. Bis auf Weiteres übernehmen die beiden Assistenztrainer Luigi De Donno und Dario Zuffi das Training.

Rettung in der letzten Saison

In der vergangenen Saison hatte Forte den FC Winterthur in aussichtsloser Position mit 12 Punkten Rückstand übernommen und noch zum direkten Klassenerhalt geführt. Nach dem verpatzten Saisonstart in diese Spielzeit dankt ihm der FC Winterthur zwar für diese Leistung, seinen Job rettete sie ihm aber nicht.