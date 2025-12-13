Da zeigte das Schlusslicht aus Winterthur mächtig Moral. Kurz vor Schluss lag das Team von Patrick Rahmen beim FC Zürich 1:2 hinten, als die Stunde von Roman Buess – in seinem ersten Einsatz seit über zwei Monaten – schlug:

86. Minute: Rahmen bringt für die Schlussminuten Buess in die Partie. Er kommt für den defensiveren Alexandre Jankewitz.

Rahmen bringt für die Schlussminuten Buess in die Partie. Er kommt für den defensiveren Alexandre Jankewitz. 89. Minute: FCZ-Verteidiger Ilan Sauter hält Buess am Trikot fest, der Winterthur-Stürmer wäre durch gewesen. Schiedsrichter Johannes von Mandach lässt das Spiel aber weiterlaufen.

FCZ-Verteidiger Ilan Sauter hält Buess am Trikot fest, der Winterthur-Stürmer wäre durch gewesen. Schiedsrichter Johannes von Mandach lässt das Spiel aber weiterlaufen. 90. Minute: Der VAR interveniert, von Mandach soll sich die Szene doch nochmals anschauen. Und zeigt auf den Punkt. Penalty für Winterthur.

Der VAR interveniert, von Mandach soll sich die Szene doch nochmals anschauen. Und zeigt auf den Punkt. Penalty für Winterthur. 90.+1 Minute: Der Gefoulte selbst übernimmt die Verantwortung – und versenkt sicher! Buess schickt FCZ-Goalie Yanick Brecher in die falsche Ecke und sorgt für den 2:2-Ausgleich und das gleichzeitige Schlussergebnis.

Das Unentschieden war über die ganze Partie hinweg ein verdientes Ergebnis. In Halbzeit eins hatte das Schlusslicht das Zepter in der Hand. Die Gäste waren spielbestimmend, scheiterten mehrfach an FCZ-Schlussmann Brecher. Just vor der Pause klappte es dann mit dem Tor: Souleymane Diaby fasste sich aus grosser Distanz ein Herz und bezwang Brecher, der wegen eines Ablenkers machtlos war (44.).

Hediger wechselt die Wende ein

Dann bewies FCZ-Trainer Dennis Hediger – wie später sein Pendant Rahmen – ein goldenes Händchen. Nicht zufrieden mit der Leistung seines Team wechselte der Interimscoach bei einem 0:1-Pausenstand gleich doppelt. Und machte damit alles richtig. Die eingewechselten Juan Jose Perea und Damienus Reverson brachten die Hausherren im Letzigrund mit ihrer ersten Aktion zurück ins Spiel. Perea spielte den Ball von der rechten Seite zur Mitte, wo sich Winterthur-Goalie Stefanos Kapino verschätzte. Reverson sagte Danke und spedierte die Kugel ins Netz (49.).

Die Zürcher Wende war eingeläutet – und das Team liess sich von den Heimfans gleich zum nächsten Tor tragen. Stürmer Philippe Keny schlenzte die Kugel sehenswert ins lange Eck. Für den Senegalesen und FCZ-Toptorschützen wars Saisontreffer Nummer 7.

Wegen Buess' Penaltytor reichte es für die Zürcher aber am Ende nur für einen Punkt. So bleibt die Hediger-Equipe weiter unter dem Strich kleben, während Winterthur dank des Punktes ein wenig an GC heranrückt.

So geht's weiter

Englische Woche in der Super League: Winterthur empfängt am Dienstag Leader Thun (20:30 Uhr), auf den FC Zürich wartet tags darauf zur gleichen Anspielzeit ein Heimspiel gegen Lugano.

Super League