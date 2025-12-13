St. Gallen gewinnt in der 17. Runde der Super League den Spitzenkampf gegen Thun 2:0.

In der Stockhorn Arena sorgen zwei enge Entscheidungen – einmal kein Abseits, einmal Penalty – für die Tore der «Espen».

In den anderen Partien schlägt Sion GC, während sich der FC Zürich und Winterthur 2:2 trennen.

Nach einem weitgehend zähen Ringen gab es ab der 70. Minute für die Fans in der Stockhorn Arena endlich etwas zu sehen. Erst verpasste Thuns Ethan Meichtry aus rund 7 Metern die Ausgleichschance, dann zeigte Schiedsrichter Luca Piccolo auf der anderen Seite auf den Penaltypunkt. Jan Bamert hatte den kurz zuvor eingewechselten Malamine Efekele gefällt, dennoch war es ein eher strenger Entscheid. Carlo Boukhalfa war das egal. Er behielt aus 11 Metern die Nerven und traf zum vorentscheidenden 2:0 (77.) – sein 8. Saisontreffer.

Wobei, wirklich viel davon sahen die Zuschauer nicht. Dichter Nebel war zu diesem Zeitpunkt unters Stadiondach gezogen. Pyrotechnik der Gästefans waren in Sachen Durchblick ebenfalls keine Hilfe. Nach kurzem Unterbruch pfiff Piccolo dann die Schlussviertelstunde an. Doch Thun stemmte sich erfolgos gegen die Niederlage. FCSG-Joker Alessandro Vogt scheiterte in der Schlussphase noch frei vor Goalie Niklas Steffen. So blieb es nach insgesamt 102 Minuten beim 2:0-Auswärtssieg, der FC St. Gallen nähert sich damit Leader Thun bis auf drei Punkte.

Lange heisst's: Hitziger Krampf statt Spitzenkampf

Das Spiel bis zur 70. Minute lässt sich hingegen folgendermassen bilanzieren: Auf dem Papier ein Spitzenkampf, auf dem Rasen eher ein hitziger Krampf. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dichtem Nebel erwärmte nur wenig das Fussballherz. Dass Thun schon nach 9 Minuten in Person von Fabio Fehr am glänzend reagierenden Lawrence Ati Zigi scheiterte, war ein Versprechen, welches die Partie erst spät einlösen konnte.

In einer kampfbetonten ersten Halbzeit mit wenigen Chancen auf beiden Seiten brachte Aliou Baldé die Gäste in Führung. Der Senegalese, der den Vorzug vor dem mit Zahnschmerzen auf der Bank sitzenden Vogt erhalten hatte, wurde wunderbar von Chima Okoroji lanciert. Die Thun-Defensive stellte ihre Arbeit ein und bezichtigte Baldé einer Abseitsstellung. Den Stürmer liess das kalt, er netzte zum 1:0 ein (22.). Erst nach langem Videostudium erhielt der Treffer dann grünes Licht. Es sollte noch eine ganze Weile dauern, ehe die Partie endlich an Fahrt aufnahm.

So geht's weiter

Vor den Festtagen werden die Fans mit einer englischen Woche beschenkt. Der FC Thun gastiert am Dienstag in Winterthur. St. Gallen bittet Sion zum Ost-West-Gipfel.

Stimmen zum Spiel

Super League