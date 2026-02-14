In der 25. Runde der Super League trennen sich St. Gallen und GC in einem ereignisarmen Spiel torlos.

Die besten Möglichkeiten der Partie vergibt Alessandro Vogt vor der Pause.

In den weiteren Samstagsspielen schlägt Luzern den FC Zürich auswärts klar, YB empfängt den FC Winterthur – live bei SRF.

In den letzten Minuten entwickelte sich im Kybunpark in St. Gallen plötzlich eine offene Partie. Nach einem sehr zähen und ereignisarmen Spiel im Schneeregen in der Ostschweiz suchten beide Teams die Entscheidung. GC wollte in der 7. Minute der Nachspielzeit mit einer letzten Flanke in den Strafraum den Lucky Punch erzwingen, doch Lawrence Ati Zigi segelte durch die Luft und parierte. Auf der anderen Seite verpuffte ein letzter Konter – es blieb beim 0:0 zwischen St. Gallen und den Grasshoppers.

Die Punkteteilung war gerecht, kein Team hätte den Sieg verdient gehabt. Die Ostschweizer waren vor allem in der 1. Halbzeit die dominierende Equipe gewesen und kamen in der Person von Alessandro Vogt zu zwei Grosschancen. In der 29. Minute vergab der Aargauer freistehend aus wenigen Metern, drei Minuten vor der Pause knallte sein abgelenkter Schuss an das Gebälk.

Neue GC-Abwehr

Die Gäste aus Zürich, die sich vornehmlich auf das Verteidigen fokussierten, erledigten ihre Aufgabe mit viel Leidenschaft. Die Dreierabwehr, die mit Luka Mikulic, Sven Köhler und Mouhamed Ngom aus drei Winter-Neuzugängen bestand, hielt mit den oben erwähnten Ausnahmen dagegen.

Nach vorne fehlte bei den Grasshoppers allerdings der nötige Mut. Nach einigen Hereingaben wurde es zwar etwas brenzlig, doch wirklich fürchten mussten sich die St. Galler nie. Harmlose Abschlüsse von Jonathan Asp Jensen oder Luke Plange waren keine Aufgabe für Zigi. Die «Espen» liessen sich nach und nach vom mauen GC-Spiel anstecken und passten sich dem Niveau an.

Die Gäste werden im Duell der beiden Cup-Halbfinalisten besser mit dem Punkt leben können. Nach dem ersten 0:0 der Saison für GC und dem vierten Remis aus den letzten fünf Partien droht das rettende Ufer aber dennoch langsam zu entschwinden. St. Gallen hingegen verpasst es, Druck auf Leader Thun auszuüben.

So geht's weiter

Nach einer intensiven englischen Woche stehen ein paar Tage Pause an. Am nächsten Samstag trifft der FC St. Gallen auswärts auf Servette. Für GC steht ab 20:30 Uhr das Derby gegen den FC Zürich an. Diese Partie können Sie live bei SRF mitverfolgen.

