GC unterliegt dem FC Sion in der 32. Runde der Super League zuhause mit 0:4.

Nach der frühen Führung durch Rilind Nivokazi ist der Sion-Sieg nie mehr gefährdet.

In den weiteren Partien vom Montag trifft Servette auf Luzern und der FC St. Gallen empfängt den FC Zürich.

Der FC Sion hat GC zum dritten Mal in dieser Super-League-Saison besiegt. Nach zwei 1:0-Erfolgen siegten die Walliser im Letzigrund mit 4:0. Dank einer konzentrierten und engagierten Leistung fügte Sion den Grasshoppers die fünfte Niederlage in Folge zu und darf weiter auf die Europacup-Plätze schielen.

Bereits nach knapp drei Minuten hatte Rilind Nivokazi die Partie in Richtung der Gäste gelenkt. Der Stürmer verwertete eine Flanke von Franck Surdez aus wenigen Metern per Kopf. Es war bereits so etwas wie die Vorentscheidung – noch nie in dieser Super-League-Saison haben die Grasshoppers einen Rückstand in einen Sieg gedreht.

GC hält lange dagegen

Anders als noch vor zwei Wochen, beim 0:5 gegen Servette in Genf, fielen die Zürcher dieses Mal aber nicht auseinander. Die Viererkette stand hinten nach dem frühen Schock stabil, vorne wurden einzelne Nadelstiche gesetzt. Jonathan Asp Jensen vergab die beste Möglichkeit der 1. Halbzeit nach 23 Minuten, sein Schuss verfehlte das Ziel.

Zudem hatte sich Schiedsrichter Fedayi San fünf Minuten zuvor gegen einen Elfmeter für GC entschieden. Nach einem Eckball prallte der Ball an die Hand von Kreshnik Hajrizi. Nach Ansicht der Bilder sah der Unparteiische aber keinen Grund, auf den Punkt zu zeigen – ein diskutabler Entscheid.

Doppelschlag von Sion

In der 2. Halbzeit wuchs bei den Grasshoppers die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Mit einem ungewollten Ablenker kam Michael Frey seinem ersten Liga-Tor für GC nahe (52.), kurz danach vergab Lovro Zvonarek nach einem Solo.

Von diesen Chancen liess sich Sion aber nicht verunsichern. Stattdessen drehte der Gast auf und entschied die Partie innert 10 Minuten. Erst traf Einwechselspieler Liam Chipperfield (66.), dann verwertete Ali Kabacalman einen Foulpenalty souverän (75.).

Danach schwand bei den Grasshoppers die Hoffnung sichtlich. Sion kombinierte sich nach Belieben durch und verwertete in der Schlussminute eine seiner zahlreichen Möglichkeiten durch Joker Winsley Boteli noch zum 4:0.

So geht's weiter

Am kommenden Wochenende findet die 33. Runde der Super League statt. GC trifft am Samstag auswärts im Abstiegskracher auf den FC Winterthur. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung des Rekordmeisters auf das Schlusslicht. Sion empfängt am Sonntag Lausanne-Sport.

Übersicht Super League