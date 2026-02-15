Leader Thun gewinnt am 25. Spieltag der Super League zuhause mit 1:0 gegen Sion und baut seinen Vorsprung weiter aus.

Das goldene Tor zum 8. Sieg in Serie für die Berner Oberländer erzielt Ethan Meichtry kurz vor der Pause.

In den weiteren Sonntagsspielen endet ein wildes Léman-Derby mit 3:3 und Basel kommt gegen Lugano nach einem Penalty-Drama nur zu einem 1:1.

Thun setzt seinen Siegeszug in der Super League unbeirrt fort. Gegen Sion fuhren die Berner Oberländer den bereits 8. «Dreier» in Serie (Vereinsrekord) ein, blieben in dieser Phase aber erstmals ohne Gegentor. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte St. Gallen, das noch ein Spiel weniger ausgetragen hat, beträgt schon 15 Punkte. Der Einzug in die Championship Group ist nun auch rechnerisch fix.

Den einzigen Treffer in der Stockhorn Arena erzielte Ethan Meichtry kurz vor der Pause. Nach einem hohen Ball in den Sion-Strafraum, den die Walliser nicht klären konnten, reagierte der 20-Jährige am schnellsten. Aus 15 Metern netzte er via Innenpfosten ein und bejubelte sein 7. Saisontor.

2 rote Karten gegen Sion

Die Sittener versuchten zwar, nach dem Seitenwechsel zu reagieren. Liam Chipperfield scheiterte mit der besten Gelegenheit an Thun-Goalie Niklas Steffen. Kurz darauf nahmen sich die Gäste den Wind aber selbst aus den Segeln. Denn gleich 2 Sion-Akteure flogen vom Platz:

68. Minute: Noé Sow bringt Gegenspieler Brighton Labeau als letzter Mann zu Fall und sieht nach VAR-Intervention wegen einer Notbremse Rot. Brisant: Kurz zuvor war der Ball wohl im Seitenaus, Schiedsrichter Marijan Drmic liess jedoch weiterspielen. Auch der VAR konnte auf den vorhandenen Bildern nicht definitiv erkennen, ob der Ball wirklich mit vollem Umfang draussen gewesen war.

82. Minute: Auch Lamine Diack muss bei seinem Startelf-Debüt in der Super League vorzeitig unter die Dusche. Der 25-jährige Senegalese hält Thun-Joker Furkan Dursun zurück. Diesmal zückt Drmic direkt die rote Karte wegen Notbremse.

Zu neunt rückte der Ausgleich für das Team von Didier Tholot in weite Ferne. Nachdem Marc Gutbub für die Thuner die Entscheidung verpasst hatte, warfen die Walliser aber nochmals alles nach vorne. Tief in der Nachspielzeit erkämpften sie sich einen letzten Eckball – doch dieser wurde zum Unmut der Sittener nicht mehr ausgeführt. Drmic zeigte nach heftigen Reklamationen auch noch einem Staff-Mitglied die rote Karte.

So geht's weiter

Nach der englischen Woche kommt es in der Super League zu einer kurzen Pause. Am nächsten Samstag will Thun seinen Lauf bei Schlusslicht Winterthur fortsetzen. Sion empfängt am Sonntag YB.

Super League