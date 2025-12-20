 Zum Inhalt springen

Nach Absetzung als Sportchef Keine Zukunft beim FCZ: Malenovic von allen Aufgaben entbunden

Der FC Zürich und Ex-Sportchef Milos Malenovic gehen definitiv getrennte Wege. Es kommt zu keiner Zusammenarbeit.

20.12.2025, 21:48

Person in weisser Jacke im Stadion.
Legende: Nicht mehr für den FCZ tätig Milos Malenovic. Freshfocus/Philipp Kresnik

Am Freitag hatte der FC Zürich mitgeteilt, dass Milos Malenovic nicht länger Sportchef ist. Im Raum stand jedoch noch die Frage, ob der 40-Jährige im Mandatsverhältnis weiter für die Zürcher arbeiten wird. Seit Samstagabend ist klar: Es kommt zu keiner weiteren Zusammenarbeit zwischen Malenovic und dem FCZ.

Der Klub teilte mit, dass der Schweiz-Serbe «mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden» sei. Damit endet das Kapitel Malenovic beim FCZ nach rund zweieinhalb Jahren endgültig.

Im ersten Spiel nach Malenovics Absetzung als Sportchef unterlag der FCZ beim Wintermeister Thun trotz 2:0-Führung zur Pause letztlich mit 2:4.

