Legende: Um diese Szene ging es Der schon verwarnte Lausanner Karim Sow hält Renato Steffen zurück – der stand zuvor aber im Abseits. Keystone/Samuel Golay

Lugano scheitert mit Protest

Das Super-League-Spiel vom 17. September zwischen Lugano und Lausanne-Sport (1:1) wird nicht wiederholt. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) hat den Protest der Tessiner abgewiesen. Luganos Verantwortliche hatten eine «fehlerhafte, nicht protokollkonforme Nutzung des VAR» beanstandet und die Wiederholung der Partie gefordert. Lausanne-Verteidiger Karim Sow war nach einem Foul an Luganos Renato Steffen zunächst mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Bei der Video-Überprüfung einer möglichen direkten roten Karte fiel Schiedsrichter Urs Schnyder eine vorangegangene Abseitsposition Steffens auf, worauf er die zweite gelbe Karte gegen Sow zurücknahm.

Abrashi fällt erneut aus

Bittere Nachrichten für GC: Captain Amir Abrashi fehlt den Zürchern erneut verletzt. Zusätzlich zum Mittelfeldspieler fällt auch Verteidiger Abdoulaye Diaby mit Oberschenkelproblemen aus. Diaby hatte sich bei der malischen Nationalmannschaft verletzt. Zusätzlich zu den Routiniers fehlt in den kommenden Wochen auch Tim Meyer, er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

Super League