«Nur» 2:2 gegen Luzern
Winterthur verspielt bei Rahmen-Comeback Zweitore-Vorsprung
- Winterthur muss sich in der 10. Runde der Super League gegen Luzern auf der Schützenwiese mit einem 2:2 begnügen.
- Ein Eigentor in der Nachspielzeit bringt das Schlusslicht beim Einstand von Patrick Rahmen an der Seitenlinie um den ersten Saisonsieg.
- In den anderen Samstagsspielen kantert St. Gallen GC nieder, Thun entführt 3 Punkte aus Sitten und bleibt Leader.
*Update folgt
SRF zwei, Sportlive, 25.10.2025, 20:10 Uhr
