«Nur» 2:2 gegen Luzern Winterthur verspielt bei Rahmen-Comeback Zweitore-Vorsprung

25.10.2025, 22:37

Jubelnde Luzerner auf der einen, ernüchterte Winterthurer auf der anderen Seite
Legende: Freud und Leid auf einem Bild Jubelnde Luzerner auf der einen, ernüchterte Winterthurer auf der anderen Seite nach dem späten 2:2. Keystone7Michael Buholzer
  • Winterthur muss sich in der 10. Runde der Super League gegen Luzern auf der Schützenwiese mit einem 2:2 begnügen.
  • Ein Eigentor in der Nachspielzeit bringt das Schlusslicht beim Einstand von Patrick Rahmen an der Seitenlinie um den ersten Saisonsieg.
  • In den anderen Samstagsspielen kantert St. Gallen GC nieder, Thun entführt 3 Punkte aus Sitten und bleibt Leader.

SRF zwei, Sportlive, 25.10.2025, 20:10 Uhr ; 

