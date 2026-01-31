Legende: Herausforderer und Platzhirsch Silas Huber und Yanick Brecher kämpfen beim FCZ um den Platz zwischen den Pfosten. Freshfocus/SRF

Der FC Zürich findet weiter nicht zur Ruhe. Nach der Trennung von Sportchef Milos Malenovic, dem Abgang von Steven Zuber und der Neustrukturierung auf operativer Ebene steht vor dem Duell mit YB der Mann zwischen den Pfosten im Fokus.

Wie FCZ-Trainer Dennis Hediger an der Medienkonferenz am Freitag verriet, wird nämlich nicht Urgestein Yanick Brecher im Tor stehen, sondern der 20-jährige Silas Huber. Brecher hatte sich nicht nur bei der 3:4-Niederlage gegen Basel am letzten Sonntag Aussetzer geleistet.

Mit Brecher wankt ein FCZ-Gigant

Brecher habe professionell auf die Degradierung reagiert, zitiert der Blick Coach Hediger: «Er hat natürlich nicht gejubelt. Aber es ist wichtig, dass er weiss, dass er aktuell nicht auf dem besten Level ist. Jetzt ist der richtige Moment für den Wechsel.» Gleichzeitig verriet Hediger auch, dass die Degradierung nicht für den Rest der Saison gilt. «Es ist eine Entscheidung für diese Woche.»

Franzose neuer Goalie-Trainer Box aufklappen Box zuklappen Der FCZ hat den 42-jährigen Franzosen Michaël Bauch per sofort als neuen Torhütertrainer verpflichtet. Der bisherige Goalietrainer Dean Santangelo verlässt Klub nach insgesamt acht Jahren. Bauch stand seit Sommer 2010 beim FC Basel in verschiedenen Altersstufen als Nachwuchs-Torhütertrainer und als Leiter des Torwart-Nachwuchszentrums unter Vertrag. Zudem war er bei der ersten Mannschaft zehn Jahre Assistent von Massimo Colomba. Seit 2021 ist Bauch beim SFV auch als Instruktor tätig.

Trotzdem birgt der Wechsel Zündstoff. Huber gilt als einer der vielversprechendsten jungen Schweizer Goalies und ist Stammspieler in der U21-Nati. Auf der anderen Seite verdrängt der 20-Jährige mit Brecher ein FCZ-Schwergewicht. Brecher durchlief die Juniorenabteilung im Klub und ist seit 11 Jahren Stammkraft und auch Captain. Zudem soll er auch hinter den Kulissen über viel Macht verfügen. Mit 319 Spielen in der Super League ist der 32-Jährige hinter Luca Zuffi der aktive Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen.

