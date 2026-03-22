YB und Lugano trennen sich in der 31. Runde der Super League 1:1.

Alvyn Sanches bringt das Heimteam früh in Führung, Anto Grgic gleicht per Elfmeter aus.

YB sichert sich mit dem Punkt immerhin die Teilnahme an der Championship Group.

In den anderen Sonntagsspielen siegt Basel in Winterthur, Luzern lässt Lausanne keine Chance.

Mit einem Sieg über Lugano wäre YB im Rennen um die Europacup-Plätze wieder voll dabei gewesen. Rang 3 wird benötigt, Rang 4 reicht, wenn St. Gallen Cupsieger wird. Doch trotz der besseren Chancen kamen die Young Boys im heimischen Wankdorf nicht über ein 1:1 hinaus.

Grgic und die Penaltys

Denn nach gut einer Stunde kam Lugano ziemlich unverhofft zu einem Elfmeter. Die Berner brachten nach einem Eckball den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Chris Bedia holte dabei Uran Bislimi von den Beinen. Anto Grgic übernahm die Verantwortung– und tat, was er in den vergangenen Jahren immer getan hat: Er traf. Mittlerweile hat der 29-Jährige 22 (!) Versuche in Folge verwertet. Zuletzt scheiterte er im Oktober 2021 gegen GC vom Punkt.

YB und die Penalties

Der Gegentreffer wäre aus Sicht der Young Boys durchaus vermeidbar gewesen. Mit etwas konsequenterem Abwehrverhalten und einem kompromisslosen Klärungsversuch wäre die Situation wohl bereinigt gewesen. So aber kassierte YB den 10. Penalty in dieser Saison – mehr als jedes andere Team in der Liga.

Der Ausgleich gab Lugano auftrieb, die Partie nahm wieder neuen Schwung auf. Zunächst verpassten die Tessiner die Führung mit einer Doppelchance eine Viertelstunde vor Schluss. Wenige Minuten später vergab das Heimteam mit 2 Chancen innert Sekunden den «Lucky Punch».

Die Gastgeber waren schon früh in Führung gegangen, in der 5. Minute tankte sich der auffällige Alan Virginius auf der linken Seite bis an die Grundlinie durch und legte zurück auf den völlig freistehenden Alvyn Sanches. Der 23-Jährige hatte keine Mühe, seinen 4. Treffer in den letzten 3 Partien zu erzielen.

Von Ballmoos gewinnt Privatduell gegen Virginius

Lugano hatte danach zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen aber gehörten YB. Allen voran Virginius lieferte sich ein Privatduell mit seinem ehemaligen Teamkollegen David von Ballmoos. Der Lugano-Torhüter ging sowohl kurz vor als auch kurz nach der Pause dank starker Reflexe als Sieger aus diesem Duell hervor.

So blieb es letztlich bei einer gerechten Punkteteilung. YB verpasste es, bis auf 2 Punkte an Lugano heranzurücken und die Europacup-Plätze ins Visier zu nehmen. Immerhin: Das Team von Gerardo Seoane hat sich durch den Punkt die Teilnahme an der Championship Group gesichert. Lugano hingegen musste Basel vorbeiziehen lassen und liegt nach nur 2 Siegen aus den letzten 10 Spielen neu auf Rang 4.

So geht es weiter

Nach der Nationalmannschafts-Pause gastiert YB Anfang April beim FC Basel (Livespiel auf SRF). Lugano empfängt am gleichen Abend Super-League-Leader Thun.

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