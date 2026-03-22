Winterthur kassiert in der 31. Super-League-Runde eine 0:2-Niederlage gegen Basel.

Während das Schlusslicht zahlreiche Chancen liegen lässt, treffen Ibrahim Salah und Bénie Traoré für den FCB.

Winterthurs Rückstand auf GC auf dem Barrageplatz beträgt weiterhin 5 Punkte.

Auf los geht’s los: Die Fans auf der Winterthurer Schützenwiese kamen vom Anpfiff an voll auf ihre Kosten. Bereits nach 9 Sekunden sah Basels Giacomo Koloto die gelbe Karte – es ist die schnellste Verwarnung in der Super-League-Geschichte. Nach 4 Minuten verpasste Bafodé Dansoko mit einem Schuss an die Lattenunterkante die Führung für das Heimteam.

Und nur 2 Zeigerumdrehungen später bot sich Winterthur die noch grössere Chance, in Führung zu gehen. Nach einem Corner sprang der Ball an den Arm von Kevin Rüegg – Penalty. Doch Roman Buess scheiterte an Marwin Hitz, der die richtige Ecke erahnte.

Nach dem furiosen Beginn wurde es für die Gastgeber ganz bitter: Basel ging mit der ersten Chance nach einer Viertelstunde in Führung. Ibrahim Salah bediente mit einem starken Seitenwechsel Bénie Traoré. Der Ivorer spielte zurück auf den hereingelaufenen Salah, der nur noch einschieben musste.

Partie flacht ab – Lichtsteiner mit Dreifach-Wechsel

Danach flachte die Partie ab – bis Winterthur in der 35. Minute die 3. Grosschance auf einen Treffer ausliess. Remo Arnold traf aus kürzester Distanz den Ball nicht richtig und scheiterte an Hitz. So ging es mit der schmeichelhaften 1:0-Führung für den FCB in die Pause.

Mit einem Dreifach-Wechsel (Xherdan Shaqiri, Albian Ajeti und Léo Leroy kamen für Koloto, Andrej Bacanin und Metinho) wollte Lichtsteiner etwas Ruhe und Ordnung in das Spiel seines Teams bringen. Das gelang auch, die Partie wirkte in der 2. Halbzeit aber zuweilen etwas fahrig. Grosse Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst aus.

Traoré trifft sehenswert zum 2:0

In der 71. Minute war es dann Traoré, der für die Entscheidung sorgte. Winterthur brachte den Ball nicht weg, Traoré fackelte nicht lange und traf volley herrlich zum 2:0. Damit verpasste es Winterthur, Druck auf GC, das den Barrageplatz belegt, auszuüben. Der Rückstand der Eulachstädter, die nun seit über 5 Jahren auf einen Sieg gegen Basel warten, beträgt weiterhin 5 Punkte.

Rüegg verletzt von Platz, Ersatz van Breemen fliegt vom Platz

Unglücklich verlief die Partie für zwei FCB-Verteidiger: Rüegg musste nach elf Minuten verletzt vom Platz und sein Ersatz, Finn van Breemen, sah in der 85. Minute die gelb-rote Karte. Der Niederländer stand erstmals seit über einem Jahr in der Super League im Einsatz.

So geht es weiter

Aufgrund der Nationalmannschafts-Pause ruht die Meisterschaft für 2 Wochen. Am 4. April reist Winterthur nach Lausanne, Basel empfängt am selben Abend die Berner Young Boys (Livespiel auf SRF).

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