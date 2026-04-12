Der BSC Young Boys kommt in der 33. SL-Runde gegen Servette nicht über ein 1:1 hinaus.

Joker Chris Bedia sichert den Bernern per Penalty einen Punkt.

St. Gallen holt in Luzern nach zweimaligem Rückstand einen Punkt (2:2). Sion schlägt Lausanne zuhause 3:0.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Europacup-Saison 2026/27 ohne YB stattfinden wird. Nach dem 3. Remis in Folge liegen die Berner 9 Punkte hinter Rang 3 zurück. Noch 5 Partien bleiben dem Team von Coach Gerardo Seoane, um das Debakel noch abzuwenden.

Auch am Sonntag hinterliess YB einen zwiespältigen Eindruck. Zwar hatte Gelb-Schwarz im Wankdorf in der ersten Hälfte deutlich mehr vom Spiel. Weil Armin Gigovic (35.) aber nur den Pfosten traf, konnten die Hausherren nichts Zählbares mit in die Pause nehmen.

Nach einer Stunde schlugen dann die Gäste etwas aus dem Nichts zu:

59. Minute, 0:1 für Servette: Nach einem Ballverlust von Edimilson Fernandes im Mittelfeld spielt Miroslav Stevanovic per Hacke einen Doppelpass mit Junior Kadile. Dessen Massflanke verwertet der eingewechselte Thomas Lopes am zweiten Pfosten per Kopf. Es ist das erste Super-League-Tor für den 19-jährigen Franzosen.

YB agierte aus dem Spiel heraus zu wenig zwingend. Folgerichtig fiel der Ausgleich nach einer Standard-Situation.

71. Minute, 1:1 für YB: Servette-Routinier Steve Rouiller fällt YB-Stürmer Chris Bedia im Strafraum. Nach Intervention von VAR Fedayi San zeigt Schiedsrichter Domenico Gianforte auf den Punkt. Bedia lässt sich nicht zweimal bitten und lässt Mall-Ersatz Jérémy Frick keine Chance.

Essende: Das Warten geht weiter

Bedia fügte damit der kuriosen Geschichte um seine Ersatzrolle ein weiteres Kapitel zu. Während der Ivorer mit nun 16 Treffern die Skorerliste der Super League alleine anführt, wartet sein Konkurrent Samuel Essende weiter auf das erlösende 1. Tor im YB-Trikot. Dem 28-jährigen Kongolesen blieb dieses auch im 8. Einsatz verwehrt. Besonders bitter: In der 90. Minute traf Essende aus klarer Offside-Position ins Netz.

Die Szene täuschte darüber hinweg, dass Servette dem 2:1 wesentlich näher war als YB. In der 84. Minute knallte Timothé Cognat den Ball an die Latte. In den Schlussminuten scheiterte Stevanovic an Goalie Keller, Stürmer Samuel Mraz am Aussenpfosten.

So geht es weiter

Im ersten Spiel der Championship Group empfängt YB am 26. April St. Gallen. Servette spielt dann zum Auftakt in der Relegation Group zuhause gegen Schlusslicht Winterthur.

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