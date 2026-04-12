Legende: Resultat gut, Laune ebenso Franck Surdez bejubelt seine Torpremiere in der Super League. Keystone/Jean-Christophe Bott

Der FC Sion feiert im letzten Spiel vor der Tabellenteilung einen 3:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport.

Das Romand-Derby im Tourbillon nimmt erst in der zweiten Halbzeit Fahrt auf, die Tore fallen innert weniger als 20 Minuten.

Die anderen beiden Sonntagsspiele Luzern-St. Gallen und YB-Servette enden ohne Sieger.

Der FC Sion hat erstmals seit Juli 2024 wieder einen Sieg im Romand-Derby gegen Lausanne-Sport bejubeln können. Der Sittener Heimsieg war verdient. Lausanne hatte keinen einzigen Torschuss zu verzeichnen. Damit lebt im Wallis der Traum vom Europacup weiter.

Lausanne erwacht, Sion trifft

Nach einer weitgehend ereignisarmen ersten Halbzeit nahm Sion in der 57. Minute ein Geschenk der Gäste dankend an. Ein völlig missglückter Klärungsversuch der Lausanner nutzte Benjamin Kololli (57.) zum 1:0. Bitter für die Lausanner, die seit Wiederanpfiff ihre beste Phase des Spiels hatten.

Nur 3 Minuten später hätte Ali Kabacalman vom Punkt aus bereits erhöhen können. Der Captain setzte den streng gepfiffenen Penalty aber deutlich übers Tor. Besser machte es 20 Minuten vor dem Ende Ilyas Chouaref. Nach einem Foul von Brandon Soppy erhöhte er vom Punkt auf 2:0. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Franck Surdez (74.), der erstmals für die Sittener und damit in der Super League traf.

So geht's weiter

Weil weder Sion noch Lausanne noch im Cup vertreten sind, geniessen kommende Woche beide Teams ein spielfreies Wochenende. Weiter geht es für Lausanne in zwei Wochen mit dem Heimspiel gegen den FCZ. Sion ist zu Gast beim FC Basel – sofern die Partie nach dem Brand im St. Jakob-Park stattfinden kann.

Resultate