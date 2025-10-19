Tom Gaal und Lukas Görtler schiessen St. Gallen in der 9. Runde der Super League zum 2:1-Erfolg bei YB.

Görtler markiert den entscheidenden Treffer gut eine Minute nach dem späten Berner Ausgleich. Für den FCSG ist es der 1. Sieg in Bern seit über 20 Jahren.

Christian Fassnacht verschiesst in der 1. Halbzeit einen Penalty.

In den anderen Super-League-Spielen vom Sonntag siegt Sion bei GC, Luzern und Lausanne spielen 2:2.

Über 20 Jahre hat St. Gallen in Bern gegen YB nicht gewinnen können. Der letzte FCSG-Sieg datierte vom März 2005 – damals noch im Neufeld. Zuletzt hatte es sogar 9 Niederlagen in Serie abgesetzt. Am 19. Oktober 2025 setzte St. Gallen dieser unrühmlichen Serie aber ein Ende. Obwohl es in der 85. Minute danach aussah, als würde die Negativserie weitergehen.

Chris Bedia hatte soeben mit einem präzisen Flachschuss den 1:1-Ausgleich für das Heimteam erzielt. Doch die Ostschweizer reagierten vehement und kamen nur eine Minute später zum Siegtreffer: Ausgerechnet Lukas Görtler, der zuletzt verletzt gefehlt hatte, sorgte für den umjubelten St. Galler Sieg.

Zigi hält Elfmeter von Fassnacht

Neben Görtler hatte aber auch Torhüter Lawrence Ati Zigi mit zahlreichen Paraden massgeblichen Anteil am Sieg. Die wichtigste Tat gelang dem 28-Jährigen schon nach gut einer Viertelstunde. Darian Males, bis zu seiner Auswechslung der auffälligste Berner, wurde im Strafraum von Behar Neziri zurückgehalten. Schiedsrichter Feday San zeigte nach VAR-Konsultation auf den Punkt.

Christian Fassnacht nahm Anlauf, scheiterte aber an Zigi. Doppeltes Pech für YB: San liess Gnade vor Recht walten und zeigte Neziri die gelbe Karte. Der 22-Jährige hätte auch des Feldes verwiesen werden können.

Die Szene war bereits der Schlusspunkt in der 1. Halbzeit die schwungvoll begonnen und in welcher Males nach 11 Minuten die Führung nur knapp verpasst hatte. Die 2. Halbzeit bot den 31'500 Zuschauenden im ausverkauften Wankdorf aber wieder beste Unterhaltung.

2. YB-Niederlage in Folge

3 Minuten nachdem der glücklose Fassnacht am 1:0 vorbeischlitterte, hiess es 1:0 für St. Gallen. Eingeleitet von Görtler und Christian Witzig, musste Tom Gaal in der 56. Minute nur noch zur Führung einschieben. Danach wogte die Partie hin und her – Treffer hätten auf beiden Seiten fallen könnte. Der eingewechselte Joël Monteiro vergab beste Möglichkeiten zum Ausgleich (67./71.), kurz darauf hielt Marvin Keller sein Team mit 2 starken Paraden im Spiel. In diesem Stil ging es weiter, bis schliesslich die verrückten letzten 5 Minuten doch noch 2 Treffer brachten.

Für YB war es nach dem 0:5-Debakel vor 2 Wochen in Lausanne die 2. Niederlage in Folge. Mit nur 14 Punkten aus 9 Partien dürfte es für Trainer Giorgio Contini langsam aber sicher ungemütlich werden. St. Gallen hingegen festigte Rang 3 und liegt punktgleich mit Basel nur einen Zähler hinter Leader Thun.

So geht es weiter

St. Gallen empfängt am kommenden Samstag ab 18 Uhr zuhause die Grasshoppers. Die Young Boys müssen tags darauf ab 14 Uhr beim FC Zürich im Letzigrund antreten.

