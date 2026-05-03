Lugano kommt in der 35. Runde der Super League zu einem 1:0-Heimsieg gegen YB.

Die Tessiner schliessen punktemässig zum zweitplatzierten St. Gallen auf, für die Berner sind die europäischen Plätze nicht mehr zu erreichen.

In den anderen Sonntagsspielen macht Sion den FC Thun mit einem 3:0 in St. Gallen zum Meister. Servette siegt bei den Grasshoppers.

Die Young Boys werden in der kommenden Saison nicht im Europacup spielen. Was sich schon länger abgezeichnet hatte, wurde am Sonntag nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Lugano Tatsache. Die Berner blieben zum fünften Mal in Folge sieglos und haben nun auch rechnerisch keine Chance mehr auf das internationale Geschäft. Die ersten drei der Tabelle spielen sicher europäisch, der Vierte dann, wenn St. Gallen den Cupfinal gewinnt.

Steffen mit später Erlösung

Im Cornaredo hatte zwar auch YB seine Chancen, Lugano hatte offensiv aber mehr zu bieten als die Berner Gäste. Ein Treffer wollte den Tessinerin lange nicht gelingen. Erst in der Schlussphase sorgte Renato Steffen (84.) für die Erlösung beim Heimteam. Nach einem Eckball blieb der Ball in den Tessiner Reihen. Nach der Hereingabe von Anto Grgic stieg Steffen am höchsten und traf per Kopf zum Sieg.

Für Lugano war es der vierte 1:0-Sieg in Folge. In der Tabelle schlossen die Tessiner punktemässig zum FC St. Gallen auf. Die Berner sind auf dem Weg, die Saison als Sechster abzuschliessen.

So geht's weiter

Weiter geht's für die beiden Teams am kommenden Sonntag, wo beide erneut um 16:30 Uhr im Einsatz stehen. Lugano empfängt den FC St. Gallen zum Direktduell um Platz 2, die Young Boys spielen zuhause gegen den FC Basel.

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