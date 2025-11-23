St. Gallen erkämpft sich zu Hause gegen Lausanne-Sport in der 14. Runde der Super League einen Vollerfolg.

Die Ostschweizer treten nach einem Platzverweis gegen Lukas Görtler mehr als eine Halbzeit in Unterzahl an.

Carlo Boukhalfa verwandelt in der 89. Minute einen Handspenalty zum 1:0.

In den anderen Spielen am Sonntag trennen sich Sion und der FCZ 2:2, ein Remis gibt's auch bei GC gegen Basel.

In den letzten Minuten ging es im kybunpark drunter und drüber. Eine der Hauptfiguren des Schlussfuriosos war Karim Sow. In der 80. Minute sah der Innenverteidiger seine Grosschance auf die Lausanne-Führung von Lawrence Ati Zigi vereitelt.

Wenig später stand Sow wieder im Mittelpunkt: Nach einem Dribbling von St. Gallens Aliou Baldé berührtë der 22-Jährige den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand – Penalty. Carlo Boukhalfa lief an und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus. Und Sow? Der hatte zwei Minuten später nach seiner zweiten Verwarnung vorzeitig Feierabend.

Zeidlers bittere Rückkehr

Lausanne gelang in der Folge keine Reaktion mehr und damit war klar, dass Peter Zeidlers Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte in einer Enttäuschung endete.

Für die Gäste wäre nämlich deutlich mehr dringelegen, durften sie doch über eine Halbzeit lang in Überzahl antreten. Lukas Görtler, ausgerechnet der Captain, hatte noch vor dem Pausentee die Ampelkarte gesehen.

Nachdem er sich in der 32. Minute ein Rencontre mit Kévin Mouanga geliefert hatte und dafür verwarnt wurde, stellte er sich knapp acht Minuten später nicht minder ungeschickt an: Görtler setzte zum Fallrückzieher an und traf dabei Sékou Fofana am Kopf. Referee Johannes von Mandach hatte keine andere Wahl, als den Deutschen vorzeitig unter die Dusche zu schicken.

Es war so ziemlich der einzige Aufreger einer ansonsten harzigen ersten Hälfte. Nennenswerte Torchancen waren Mangelware. In der 20. Minute kam Alessandro Vogt einem Treffer fürs Heimteam nahe, bei den Gästen schnupperten Nicky Beloko und Mouanga am Torerfolg (39.).

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel gemächlich vor sich hin – bis zur wilden Schlussphase.

So geht's weiter

Am Mittwochabend (19:00 Uhr) steht für St. Gallen das Wiederholungsspiel in Lugano auf dem Programm. Die Partie musste Anfang Monat wegen starkem Regen abgebrochen werden. Auch Lausanne ist unter der Woche gefordert: am Donnerstag (18:45 Uhr) in der Conference League gegen Lech Posen. In der Meisterschaft empfangen die Waadtländer am Sonntag (16:30 Uhr) Leader Thun.

