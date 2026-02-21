Der FCZ entscheidet ein qualitativ bescheidenes Zürcher Derby gegen GC in der 26. Runde der Super League mit 2:1 für sich.

Die Tore für den FCZ erzielen Damienus Reverson in der ersten und Philippe Kény in der zweiten Halbzeit. Luke Planges Anschlusstreffer in der 81. Minute kommt für GC zu spät.

Servette und St. Gallen trennen sich 1:1 unentschieden. Die Partie Winterthur – Thun muss verschoben werden.

10 Minuten vor Schluss brachte Luke Plange die Spannung noch einmal zurück. Der eingewechselte GC-Stürmer hatte bei einer Hereingabe von Salifou Diarrassouba, die an Freund und Feind vorbeirauschte, den richtigen Riecher und verkürzte am zweiten Pfosten auf 1:2. Der Treffer leitete eine hektische Endphase ein, in der GC auf den Ausgleich drückte.

Young-jun Lee kam in der 88. Minute nach einem Prellball tatsächlich noch zu einer grossen Chance. Alexander Hack warf sich aber in den Schuss des Südkoreaners und liess die letzten Hoffnungen der «Hoppers» auf einen Punktgewinn damit endgültig schwinden.

Angesichts des Gezeigten wäre ein Remis aber auch eher schmeichelhaft gewesen. GC hatte in der zweiten Halbzeit zu wenig unternommen, um den Stadtrivalen ernsthaft zu gefährden.

Kény und Reverson im richtigen Moment zur Stelle

Der FCZ verdiente sich die drei Punkte in einem spielerisch wenig erbaulichen Derby vor 14'000 Fans im Letzigrund mit Effizienz und Abgebrühtheit. In den richtigen Momenten präsentierte sich das Team von Dennis Hediger eiskalt und wusste Unzulänglichkeiten des Gegners auszunutzen. So war es beim 2:0 in der 51. Minute, als Philippe Kény nach einem Fehlpass von GC-Verteidiger Mouhamed El Bachir Ngom nicht lange zögerte und den Ball mit einem sehenswerten Schlenzer in der entfernten Ecke versenkte.

So war es auch beim 1:0 in der 31. Minute. Ngom und Abdoulaye Diaby liessen Damienus Reverson nach einer perfekt getimten Flanke von Lindrit Kamberi in der Mitte gewähren. Der Niederländer bedankte sich für die Freiheiten und köpfelte am machtlosen Justin Hammel vorbei ein.

Unmittelbar vor dem Treffer hatte GC seine beste Phase im Spiel gehabt, daraus aber keinen Profit schlagen können. Zunächst verhinderte Silas Huber einen Gegentreffer mit einer Glanzparade gegen Jonathan Asp Jensens Schlenzer. Kurz danach schloss Michael Frey aus kurzer Distanz zu überhastet ab und verfehlte den Kasten deutlich.

FCZ bindet GC zurück

Mit dem Dreier rehabilitierte sich der FCZ für das lamentable 1:4 zuletzt gegen Luzern und vergrösserte den Abstand auf Stadtrivale und Barrageplatz in der Tabelle auf 10 Punkte. Für GC wird es dagegen immer ungemütlicher: In der Super League blieb man zum 8. Mal in Folge ohne Sieg und ist nun 7 Zähler von Servette und dem rettenden Ufer entfernt.

So geht's weiter

Als nächstes empfangen die Grasshoppers am Sonntag in einer Woche Lugano (16:30 Uhr). Gleichzeitig bekommt es der FC Zürich auswärts mit den Young Boys zu tun.

Super League