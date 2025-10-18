Lugano bezwingt den FC Zürich in der 9. Runde der Super League zuhause mit 1:0.

Mattia Zanotti glänzt mit einer bärenstarken Vorlage, David von Ballmoos mit Paraden in der Nachspielzeit.

Der FC Basel besiegt Winterthur problemlos. Leader Thun holt drei weitere Punkte.

Der FC Lugano hat seinen Aufwärtstrend im Heimspiel gegen den FC Zürich bestätigt. Die Tessiner entschieden das Duell im heimischen Cornaredo mit 1:0 für sich und realisierten damit den 3. Sieg in Serie. Beim FCZ zeigt die Formkurve hingegen nach unten. Nach dem 0:3 im Derby gegen den GCZ folgte die nächste Niederlage ohne eigenes Tor.

Dies auch, weil die Zürcher tief in der Nachspielzeit mit dem Mut der Verzweiflung den Ausgleich gleich doppelt verpasst hatten. Erst war es der kolumbianische Innenverteidiger Jorge Segura, der nach einer Ecke per Kopf am glänzend reagierenden David von Ballmoos scheiterte (96.). Kurz später kam auch der eingewechselte Damienus Reverson im Anschluss an einen Corner aus spitzem Winkel nicht am Lugano-Keeper vorbei (98.). Danach hatte Schiedsrichter Alessandro Dudic genug und pfiff ab – zur grossen Erleichterung des Heimteams.

Zanottis überragende Vorarbeit

Das einzige Tor des Spiels war in der 25. Minute gefallen. In den Hauptrollen: Luganos Daniel dos Santos und allen voran Mattia Zanotti. Im zweiten Einsatz nach seiner längeren Verletzungspause lieferte der italienische Aussenläufer erneut einen Assist – und was für einen.

Zanotti antizipierte einen Pass von FCZ-Verteidiger Milan Rodic und eroberte sich den Ball nahe der Mittellinie. Anschliessend behauptete sich der 22-Jährige im Zweikampf sowohl gegen Bledian Krasniqi als auch gegen Nelson Palacio. Dann bewies Zanotti Übersicht und bediente dos Santos, der problemlos in den Strafraum eindrang und mit links FCZ-Goalie Yanick Brecher düpierte. Dos Santos hatte zuletzt gegen Winterthur seinen 1. Saisontreffer erzielt.

Zwei Lattentreffer

Luganos Führung war nicht gestohlen, hatte sich aber auch nicht abgezeichnet. In einer weitgehend überschaubaren Partie gab es die nächsten Highlights erst im zweiten Durchgang zu bestaunen. In diesem traf erst Lugano-Stürmer Kevin Behrens (auch nach Zanotti-Vorlage) zum vermeintlichen 2:0. Dieses wurde wegen Abseits aber sofort aberkannt (54.).

Zwei Minuten später, also nach knapp einer Stunde, verzeichnete der FCZ seine erste (!) Chance, als Jahnoah Markelo nach innen zog und den Ball an die Latte schlenzte. Der Ausgleich bei Aluminiumtreffern gelang in der 72. Minute Antonios Papadopoulos, der einen wuchtigen Kopfball ans Gebälk setzte. Halb so wild, denn letztlich reichte dos Santos' goldener Treffer – auch dank Zanotti und von Ballmoos.

So geht's weiter

Lugano muss als nächstes zum Auswärtsspiel nach Genf reisen (Sonntag, 16:30 Uhr). Der FCZ empfängt am gleichen Tag die Young Boys (14 Uhr).

Super League