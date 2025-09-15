Bild 5 von 10. Marcel Schelbert, 400 m Hürden (Sevilla/1999). Eine fulminante Aufholjagd bringt Marcel Schelbert an der WM 1999 in Sevilla die Bronzemedaille ein – allerdings erst nach bangen Minuten der Ungewissheit. Der Schweizer wird zunächst zeitgleich mit dem 4. gemessen, kann nach dem Auswerten des Zielfilms aber jubeln.

Bildquelle: Keystone/Christoph Ruckstuhl.

5 / 10