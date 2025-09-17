Die formstarke Audrey Werro will bei der WM in Tokio brillieren. Am Donnerstag stehen die 800-m-Vorläufe an.

Bei der Leichtathletik-WM in Tokio wird die Schweiz am Donnerstag bei den Heats über 800 m der Frauen mit Audrey Werro, Lore Hoffmann und Veronica Vancardo vertreten sein.

Mit viel Spannung wird der Auftritt von Werro erwartet. Die 21-jährige Genferin brillierte Ende August erst bei den Schweizer Meisterschaften mit einem Landesrekord, 4 Tage später doppelte sie bei Weltklasse Zürich mit einem neuen Schweizer Rekord nach. «Ich verspüre schon etwas Druck, aber ich bin sehr motiviert. Vielleicht kann ich noch schneller sein», so Werro vor ihrer 2. WM-Teilnahme nach Budapest 2023.

In ihrem Heat 4 ist Werro, die aktuelle Weltnummer 6, die grosse Favoritin. Keine ihrer 7 Konkurrentinnen ist bislang auch nur annähernd an die von Werro gelaufenen 1:55,91 Minuten herangekommen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Leichtathletik-WM in Tokio am Donnerstag ab 11:45 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Anders ist die Ausgangslage bei Hoffmann (Heat 6) und Vancardo (Heat 2), die über sich hinauswachsen müssen, um den Sprung in die Halbfinals zu schaffen. «Mein Ziel ist der Final», gibt sich Hoffmann, in Budapest 2023 und Eugene 2022 jeweils im Halbfinal ausgeschieden, selbstbewusst.