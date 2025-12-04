Nach seiner Rücktrittsankündigung als Eishockey-Nationalcoach macht Patrick Fischer Halt im «Sportpanorama».

Legende: Tritt nach 10 Jahren als Nati-Coach ab Patrick Fischer. Freshfocus/Claudio Thoma

Nach einer über 10-jährigen Ära wird Patrick Fischer im Mai 2026 zum letzten Mal als Eishockey-Nationaltrainer an der Bande stehen. Nach der Heim-WM in Zürich und Freiburg übergibt der 50-Jährige die Geschicke in die Hände seines Nachfolgers Jan Cadieux. In seiner Amtszeit hat Fischer die Schweiz zu drei WM-Silbermedaillen geführt. Nur zu gerne würde er seine Ära mit Gold krönen. Mit Olympia und der Heim-WM bleiben zwei Chancen.

Im SRF-Studio wird Fischer am Sonntag, 7. Dezember, ab 18:00 Uhr von Moderator Sascha Ruefer empfangen.

Weitere Themen der Sendung:

Formel 1: In Abu Dhabi kommt es im letzten Rennen zum Showdown. Lando Norris, Max Verstappen oder Oscar Piastri – wer wird Weltmeister? In den Vereinigten Arabischen Emiraten heisst es zudem «Adieu Sauber». Der Name des Hinwiler Rennstalls verschwindet mit der Übernahme durch Audi aus der Formel 1.

Aerials: SRF begleitet Skiakrobat Noé Roth und seinen Vater und Nationaltrainer Michel Roth beim Saisonauftakt im finnischen Kuusamo.

SRF begleitet Skiakrobat Noé Roth und seinen Vater und Nationaltrainer Michel Roth beim Saisonauftakt im finnischen Kuusamo. Kickboxen: Porträt von Sarina Fux. Die Walliserin sicherte sich vergangenes Wochenende den Weltmeistertitel – 15 Monate nach einem Kreuzbandriss.