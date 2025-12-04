Nach einer über 10-jährigen Ära wird Patrick Fischer im Mai 2026 zum letzten Mal als Eishockey-Nationaltrainer an der Bande stehen. Nach der Heim-WM in Zürich und Freiburg übergibt der 50-Jährige die Geschicke in die Hände seines Nachfolgers Jan Cadieux. In seiner Amtszeit hat Fischer die Schweiz zu drei WM-Silbermedaillen geführt. Nur zu gerne würde er seine Ära mit Gold krönen. Mit Olympia und der Heim-WM bleiben zwei Chancen.
Im SRF-Studio wird Fischer am Sonntag, 7. Dezember, ab 18:00 Uhr von Moderator Sascha Ruefer empfangen.
Weitere Themen der Sendung:
- Formel 1: In Abu Dhabi kommt es im letzten Rennen zum Showdown. Lando Norris, Max Verstappen oder Oscar Piastri – wer wird Weltmeister? In den Vereinigten Arabischen Emiraten heisst es zudem «Adieu Sauber». Der Name des Hinwiler Rennstalls verschwindet mit der Übernahme durch Audi aus der Formel 1.
- Aerials: SRF begleitet Skiakrobat Noé Roth und seinen Vater und Nationaltrainer Michel Roth beim Saisonauftakt im finnischen Kuusamo.
- Kickboxen: Porträt von Sarina Fux. Die Walliserin sicherte sich vergangenes Wochenende den Weltmeistertitel – 15 Monate nach einem Kreuzbandriss.