Zweieinhalb Wochen nach Rang 2 im Olympia-Slalom ist Technik-Spezialistin Camille Rast am Sonntag im «Sportpanorama» bei Paddy Kälin zu Besuch.

Legende: Eben noch in Cortina gefeiert, am Sonntag im SRF-Studio Camille Rast. Imago/Eibner

Im Dezember 2024 der erste Weltcupsieg, 2025 der WM-Titel und am 18. Februar an den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 die Silbermedaille: Camille Rast hat im Slalom einen märchenhaften Aufstieg hinter sich.

Im «Sportpanorama» erzählt die Walliserin am Sonntag (ab 18 Uhr), wie sich diese grossen Triumphe angefühlt haben, welche Steine ihr in den Weg gelegt wurden und welches die nächsten grossen Ziele sind.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung mit Moderator Paddy Kälin.

Fussball: Dunkle Schatten über der WM

In weniger als 100 Tagen wird die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko angepfiffen. Die Rückkehr in Gefilde von «westlichen Demokratien» fühlt sich für die Fifa derzeit gerade wie ein Albtraum an. Was bedeuten die jüngsten Angriffe von Co-Gastgeber USA auf WM-Teilnehmer Iran für die WM?

Formel 1: Alles neu beim Saisonstart

Die Formel-1-Saison gastiert zum Auftakt wie üblich im australischen Melbourne. Doch abgesehen davon ist vieles neu. Eine Regel-Revolution soll die Spannung in die «Königsklasse» des Motorsports zurückbringen. Und wie konkurrenzfähig sind Sauber-Nachfolger Audi und Cadillac? Experte Marc Surer schätzt ein.

Rugby: Wer ist Noah Caluori?

Im englischen Rugby begeistert aktuell ein Spieler mit Schweizer Wurzeln die Fans: Noah Caluori. Wer ist das grosse Talent mit dem Bündner Namen? SRF hat Caluori unter die Lupe genommen.

