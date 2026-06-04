Fussball-Trainer Mauro Lustrinelli blickt am Sonntag im «Sportpanorama» auf sein Thun-Märchen zurück und aufs Union-Abenteuer voraus.

Legende: Neuer Union-Coach und Thun-Meistertrainer Vor seinem Bundesliga-Abenteuer stattet Mauro Lustrinelli dem «Sportpanorama» einen Besuch ab. KEYSTONE/DPA/Soeren Stache

Mauro Lustrinelli hat aufregende Tage hinter sich. In seiner 4. Saison als Cheftrainer des FC Thun führte er unlängst die Berner Oberländer – notabene als Aufsteiger – sensationell zum Meistertitel. Mehrere Tage lang standen der Klub, mit ihm die Region und Anhänger Kopf ob diesem Coup.

Wenige Tage nach dem Grosserfolg wurde bekannt, dass der 50-Jährige weiterzieht und den Sprung in die Bundesliga wagt. Dort übernimmt er beim Traditionsklub Union Berlin. Bevor Lustrinelli seine Zelte in der Schweiz abbricht, kommt er am Sonntag ins «Sportpanorama» und stellt sich den Fragen von Moderator Rainer Maria Salzgeber.

Mittlerweile ist auch bekannt, in wessen Hände Lustrinelli sein Werk beim FC Thun übergibt: Gian-Luca Privitelli wird ab der Saison 2026/27 der Nachfolger des charismatischen Tessiners.

«Sportpanorama» am Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Sendung am Sonntag – ausnahmsweise erst um 19:00 Uhr – im TV auf SRF zwei oder im Stream in unserer Sport App.