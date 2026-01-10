Beim Bob-Weltcup in St. Moritz, der auch als EM zählt, feiert Deutschland im Zweierbob der Männer einen Doppelsieg. Das Duo Lochner/Fleischhauer gewinnt vor Friedrich/Schüller.

Michael Vogt verpasst mit Amadou Ndiaye seine 3. EM-Medaille im Zweierbob als 4. denkbar knapp. Im Weltcup steht ein 5. Platz zu Buche.

Cédric Follador zieht mit seinem Schlitten einen schwachen Tag ein (16.), Timo Rohner ist knapp ausserhalb der Top 10.

Die neue Europameisterin im Monobob heisst Melanie Hasler.

Michael Vogt startete in St. Moritz als Viertletzter mit Partner Amadou Ndiaye in den 2. Lauf. Er klassierte sich hinter dem koreanischen Duo Kim/Kim. Damit lebte der Traum von Vogts 3. EM-Medaille (2 Mal Silber mit Sandro Michel) noch weiter. Wenige Minuten später platzte dieser. Alle drei verbliebenen Duos beendeten das Rennen vor dem Duo Vogt/Amadou.

Johannes Lochner zauberte mit Anschieber Georg Fleischhauer einen Traumlauf in den St. Moritzer Eiskanal. 0,78 Sekunden betrug sein Vorsprung im Ziel auf das Duo Francesco Friedrich/Alexander Schüller (GER). Das britische Duo Brad Hall/Taylor Lawrence komplettierte das Podest. Damit sind die gleichen Duos auf dem Podest wie letztes Jahr in Lillehammer. In St. Moritz kam es zu einer Premiere: Der dritte Platz des Duos Hall/Lawrence war der erste nicht-deutsche Podestplatz in dieser Weltcup-Saison.

Rohner mit Achtungserfolg

Neben Vogt waren zwei weitere Schweizer Schlitten im Einsatz: diejenigen von Cédric Follador und Timo Rohner. Der Engadiner Follador hatte mit Partner Enrico Güntert den 1. Lauf in den Sand gesetzt und musste sich letztendlich mit einem 16. Rang begnügen. Besser lief es Rohner mit Luca Rolli. Die beiden Zuger beendeten das Rennen auf Platz 11.

So geht es weiter

Der Bob-Tross zieht weiter ins Erzgebirge. In Altenberg finden am kommenden Wochenende die nächsten Rennen statt, die letzten vor den Olympischen Spielen. Nicht dabei sein wird Michael Vogt, der dort vor zwei Jahren einen schlimmen Unfall hatte.