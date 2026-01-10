Beim Bob-Weltcup-Rennen in St. Moritz, das auch als EM zählt, wird Melanie Hasler Europameisterin. Der Weltcupsieg geht an Bree Walker (AUS).

Haslers 2. Rang im Weltcup ist ihr bestes Ergebnis und ihr erster Podestplatz in diesem Winter.

Debora Annen wird 8., Inola Blatty nach starkem 1. Lauf nur 13.

Melanie Hasler war als 3. nach dem 1. Lauf in Lauerstellung. Hinsichtlich der EM war nur noch Lisa Buckwitz vor ihr und relevant. Mit der Führenden, Bree Walker (AUS), konkurrierte sie nur um den Weltcupsieg. Hasler brachte ihren 2. Lauf fehlerfrei ins Ziel und ging in Führung. Damit war der erste Schweizer Podestplatz in dieser Monobob-Weltcupsaison und Haslers EM-Silbermedaille auf sicher.

Es kam noch besser für die Schweizerin: Lisa Buckwitz unterlief nach dem «Horseshoe» ein grober Schnitzer, der sie den Vorsprung auf Hasler kostete. Nach EM-Silber in Lillehammer im letzten Jahr stand nun Haslers Europameistertitel fest. Den Sieg im Weltcup holte sich aber die Australierin: Walker baute ihren Vorsprung auf Hasler im 2. Lauf noch um 0,3 Sekunden aus.

Annen auch in den Top 10

Neben Halser schaffte es auch eine andere Schweizerin in die Top 10: Debora Annen. Sie arbeitete sich im Verlauf des 2. Laufs von Platz 11 auf Platz 8 vor. Die 3. Schweizerin am Start, Inola Blatty, fiel nach einem 6. Rang im 1. Lauf wegen eines gröberen Schnitzers im 2. Lauf noch auf den 13. Rang zurück.

Die Führende im Monobob-Gesamtweltcup, Laura Nolte, war im 1. Lauf mit dem Natur-Eiskanal in St. Moritz nicht zurechtgekommen. Die Deutsche fuhr erstmals in diesem Winter nicht aufs Podest, trotz schwachem 1. Lauf (11.) reichte es ihr aber zu Rang 6.

Manch ein Formel-1-Fan dürfte aufgehorcht haben, als der Name Simona de Silvestro auf der Startliste auftauchte. Tatsächlich peilt die SRF-Formel-1-Expertin eine Olympiateilnahme als Monobob-Pilotin an. In ihrem erst 2. Weltcup-Rennen schaffte es die für Italien startende Doppelbürgerin auf den 15. Platz.

So geht es weiter

Die nächste Station für die Monobob-Pilotinnen ist Altenberg in Deutschland. Am kommenden Samstag wird Hasler versuchen, ihr starkes Ergebnis zu bestätigen.