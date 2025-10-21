In Indonesien folgt die Tessinerin Lena Bickel nach langer Wettkampfpause dem Schweizer Männer-Duo in den Mehrkampf-Final.

Legende: Den Sprung in den Mehrkampf-Final gemeistert Lena Bickel. Keystone/AP Photo/Dita Alangkara

Lena Bickel sorgt dafür, dass die Schweizer WM-Delegation in Jakarta im Mehrkampf einen weiteren Platz in den Top 24 auf sicher hat. Wie Noe Seifert und Florian Langenegger tags zuvor schaffte auch die Teamleaderin der Frauen-Abteilung dafür, dass sie im Mehrkampf-Final steht.

Die Tessinerin belegte in der Qualifikation den 15. Platz unter total 84 Starterinnen. Nach ihrem Start bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris vor gut einem Jahr hatte Bickel eine lange Leidenszeit zu überstehen. Mittlerweile ist die 20-Jährige aber wieder mit vollem Elan zurück.

Der Mehrkampf-Final der Frauen findet am Donnerstagnachmittag (Schweizer Zeit) statt. STV-Kollegin Anny Wu verpasste im Gegensatz zu Bickel das Weiterkommen als 30.

Die Kunstturn-WM live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Mittwoch, 13:20 Uhr – Mehrkampf-Final der Männer

Donnerstag, 13:20 Uhr – Mehrkampf-Final der Frauen

Freitag, 08:50 Uhr – Gerätefinals, Tag 1

Samstag, 08:50 Uhr – Gerätefinals, Tag 2

Kein Schweizer Final-Platz an den Geräten

An den Einzelgeräten wird dagegen keine der beiden Schweizer WM-Starterinnen in einem Final der besten acht stehen. Schon für die Männer-Riege hatten diesbezüglich die Trauben zu hoch gehangen.