Die Schweiz wird an der Tour de Ski in Toblach und Val di Fiemme mit 7 Frauen und 7 Männern vertreten sein.

Legende: Schweizer Hoffnungsträgerin Nadine Fähndrich. Getty Images/Grega Valancic

Wie schon bei der vergangenen Austragung findet die Tour de Ski wiederum ausschliesslich in Italien statt: In Toblach und Val di Fiemme werden insgesamt 6 Etappen ausgetragen. Aus Schweizer Sicht ist Nadine Fähndrich die grösste Hoffnungsträgerin auf einen Exploit.

Die 30-jährige Luzernerin schaffte zuletzt beim Heimweltcup in Davos im Sprint als 3. den Sprung auf das Podest. Bei der letzten Austragung der Tour de Ski feierte Fähndrich in der 5. Etappe sogar den Sieg im Klassisch-Sprint. Sie gilt vor allem in den beiden Sprints am 28. Dezember in Toblach (Skating) und 3. Januar im Val di Fiemme (klassisch) als Podest-Anwärterin. Denn sämtliche ihrer bislang 5 Weltcupsiege feierte Fähndrich im Sprint.

Neben Fähndrich wurden bei den Frauen auch Lea Fischer, Marina Kälin, Nadja Kälin, Alina Meier, Anja Weber und Giuliana Werro nominiert.

Auch bei den Männern hat Swiss-Ski 7 Athleten aufgeboten: Roman Alder, Valerio Grond, Isai Näff, Noe Näff, Janik Riebli, Jason Rüesch und Nicola Wigger werden im Südtirol und in den Dolomiten an den Start gehen.

