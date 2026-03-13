Eigentlich hatte sich Fabrice von Grünigen im Snowboardcross mehr Chancen auf eine Medaille ausgerechnet als im Banked Slalom. Weil er sich im Training eine Gehirnerschütterung zuzog, wurde er aber der Chance beraubt, um Edelmetall mitzukämpfen.

Die Vorzeichen für den zweiten Wettkampf in Norditalien waren aufgrund des Brummschädels und Schmerzen im Rücken ebenfalls nicht perfekt. Mit Silber gab es für den Berner Oberländer bei seiner Paralympics-Premiere aber doch noch ein Happy End. «Ich habe eine Riesenfreude und einen Stolz, dass ich es so runterbringen konnte», so von Grünigen.

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Am Abend bei der Feier im House of Switzerland liess er das Auf und Ab noch einmal Revue passieren. «Es ging in einer Woche vom einen Ende des Spektrums zum anderen. Heute war natürlich der Höhepunkt. Es hat einfach Spass gemacht, Snowboard fahren zu dürfen.»

Überrascht Tausendsassa Cuche auch noch im Slalom?

Ebenfalls Grund zum Jubeln hatte Para-Skifahrer Robin Cuche. Drei Medaillen sind bereits zusammengekommen, nach Gold in Abfahrt und Super-G folgte eine eher unerwartete silberne im Riesenslalom. Und damit muss noch nicht Schluss sein: Am Sonntag bestreitet der Neuenburger zum Abschluss der Spiele auch noch den Slalom.

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«Slalom ist nicht so meine Disziplin. Aber wenn ich einen guten Tag habe, wer weiss? Wir schauen, was möglich ist», so Cuche. Auf die Unterstützung von Grünigens kann er auf jeden Fall zählen: «Wir werden als Snowboard-Team ganz fest mitfiebern. Die Daumen sind gedrückt.»